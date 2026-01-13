Shiffrin domina a Flachau: record a 107 vittorie!

cityfood
cityeventi
mercoledì 14 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

PFAS in Trentino: Avviata la ricerca Itinere sulla popolazione

Redazione Aosta -
Il passaggio all'implementazione delle nuove normative europee sull'armonizzazione del monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nell'acqua potabile ha innescato un'azione concreta...

Val di Sole: Formazione, Inclusione e Solidarietà a Tavola

Nel cuore della Val di Sole, un'iniziativa innovativa e profondamente umana intreccia formazione professionale, inclusione sociale e solidarietà: una sinergia virtuosa nata dalla collaborazione...
Trento
cielo coperto
7.5 ° C
8 °
6.5 °
65 %
3.1kmh
95 %
Mer
8 °
Gio
8 °
Ven
9 °
Sab
6 °
Dom
7 °
Trento Cronaca

Trento, arrestato ladro: la prontezza dei cittadini chiave

Nella città di Trento, un episodio di allarme e riaffermazione dell'azione di polizia ha portato all'arresto di un individuo già noto alle autorità, accusato di furto in abitazione aggravato. L'evento, sviluppatosi nel cuore del centro urbano, è stato innescato...
Trento Cronaca

PFAS in Trentino: Avviata la ricerca Itinere sulla popolazione

Il passaggio all'implementazione delle nuove normative europee sull'armonizzazione del monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nell'acqua potabile ha innescato un'azione concreta da parte dell'Asuit, la struttura sanitaria provinciale del Trentino. Quest'ultima ha annunciato il completamento della prima fase...
Trento Politica

Trento: Presidio a sostegno del popolo iraniano, un grido di libertà.

0
Un grido di solidarietà risuona nel cuore di Trento: Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale del Trentino hanno animato un significativo presidio in Piazza Dante, un...
- Pubblicità -

Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

Redazione Aosta -
La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal...

Addio Roland Riz: l’Alto Adige piange un gigante della politica.

La comunità altoatesina piange la scomparsa di Roland Riz, figura cardine della politica e del diritto sudtirolese, scomparso all'età di 98 anni. La notizia,...
Trento Sport

Shiffrin domina a Flachau: record a 107 vittorie!

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Sulla pista illuminata di Flachau, Mikaela Shiffrin ha impresso il suo sigillo a un altro Slalom Speciale notturno, consolidando un dominio che sembra inarrestabile.
Il tempo finale di 1:50.52 non è solo una vittoria, ma un’ulteriore pietra miliare in una carriera costellata di successi, portandola a un totale di 107 affermazioni in Coppa del Mondo, un record che sfida l’immaginazione.

La statunitense, con una performance impeccabile, ha dimostrato una volta ancora la sua maestria tecnica e la sua capacità di gestire la pressione in condizioni di gara impegnative.
A condividere il podio con Shiffrin, un’altra rappresentante degli Stati Uniti, Paula Moltzan, che con il suo 1:50.93 ha saputo capitalizzare al meglio la sua performance, confermando il crescente livello tecnico del team americano.

A completare il terzetto di vertice, l’austriaca Katharina Truppe, che con il suo 1:51.17 ha onorato il pubblico di casa, dimostrando la forza del movimento sciistico austriaco.
Per l’Italia, la serata di Flachau ha riservato un misto di emozioni.

Nonostante una battuta d’arresto significativa durante la seconda manche, Lara Della Mea ha confermato la sua resilienza, chiudendo come miglior azzurra in undicesima posizione con un tempo di 1:53.31.
La sua tenacia e la sua capacità di reagire alle avversità sono qualità che la contraddistinguono e che la rendono un punto di riferimento per il team italiano.
Martina Peterlini, sedicesima con 1:54.35, ha contribuito a sostenere il movimento femminile azzurro, segnalando un potenziale di crescita che fa ben sperare per il futuro.

Il circo della Coppa del Mondo si sposta ora in Italia, in vista di due importanti gare veloci a Tarvisio.
L’attenzione si concentra sulle “ragazze jet” azzurre, guidate dalla campionessa Sofia Goggia, pronta a difendere i colori italiani sulla pista di casa.
Sabato è in programma una discesa, seguita da un Super G domenica, offrendo al pubblico italiano l’opportunità di sostenere le proprie atlete e assistere a sfide di altissimo livello.

La trasferta italiana si preannuncia ricca di emozioni, con la speranza che le azzurre possano brillare e consolidare la loro posizione nel panorama dello sci alpino mondiale.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap