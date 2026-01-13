Shiffrin domina a Flachau: record a 107 vittorie!

Sulla pista illuminata di Flachau, Mikaela Shiffrin ha impresso il suo sigillo a un altro Slalom Speciale notturno, consolidando un dominio che sembra inarrestabile.

Il tempo finale di 1:50.52 non è solo una vittoria, ma un’ulteriore pietra miliare in una carriera costellata di successi, portandola a un totale di 107 affermazioni in Coppa del Mondo, un record che sfida l’immaginazione.

La statunitense, con una performance impeccabile, ha dimostrato una volta ancora la sua maestria tecnica e la sua capacità di gestire la pressione in condizioni di gara impegnative.

A condividere il podio con Shiffrin, un’altra rappresentante degli Stati Uniti, Paula Moltzan, che con il suo 1:50.93 ha saputo capitalizzare al meglio la sua performance, confermando il crescente livello tecnico del team americano.

A completare il terzetto di vertice, l’austriaca Katharina Truppe, che con il suo 1:51.17 ha onorato il pubblico di casa, dimostrando la forza del movimento sciistico austriaco.

Per l’Italia, la serata di Flachau ha riservato un misto di emozioni.

Nonostante una battuta d’arresto significativa durante la seconda manche, Lara Della Mea ha confermato la sua resilienza, chiudendo come miglior azzurra in undicesima posizione con un tempo di 1:53.31.

La sua tenacia e la sua capacità di reagire alle avversità sono qualità che la contraddistinguono e che la rendono un punto di riferimento per il team italiano.

Martina Peterlini, sedicesima con 1:54.35, ha contribuito a sostenere il movimento femminile azzurro, segnalando un potenziale di crescita che fa ben sperare per il futuro.

Il circo della Coppa del Mondo si sposta ora in Italia, in vista di due importanti gare veloci a Tarvisio.

L’attenzione si concentra sulle “ragazze jet” azzurre, guidate dalla campionessa Sofia Goggia, pronta a difendere i colori italiani sulla pista di casa.

Sabato è in programma una discesa, seguita da un Super G domenica, offrendo al pubblico italiano l’opportunità di sostenere le proprie atlete e assistere a sfide di altissimo livello.

La trasferta italiana si preannuncia ricca di emozioni, con la speranza che le azzurre possano brillare e consolidare la loro posizione nel panorama dello sci alpino mondiale.