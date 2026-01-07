Slalom a Madonna di Campiglio: Noël trionfa, Sala e Canins a metà classifica.

cityfood
giovedì 8 Gennaio 2026
trento cronaca

Tragedia in Val di Non: Incidente Grave a Predaia, Persona Ricoverata

Redazione Aosta -
Un drammatico evento ha scosso la quiete della Valle di Non nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 15:20, nel territorio comunale...

Luce spenta, scoperta droga: arrestati due spacciatori a Trento.

Un difetto apparentemente banale, una luce posteriore spenta, ha innescato un'operazione che ha portato all'arresto di due individui e alla scoperta di una consistente...
Trento Cronaca

Abuso su neonato su TikTok: shock, processo in Corte d’Assise.

La vicenda, di inaudita gravità e portata transnazionale, solleva interrogativi profondi sul degrado morale e sulla pervasività dei social media come vettore di abusi indicibili. L'uomo, un trentacinquenne residente in Alto Adige, si è reso protagonista di un atto...
Trento Cronaca

Tragedia in Val di Non: Incidente Grave a Predaia, Persona Ricoverata

Un drammatico evento ha scosso la quiete della Valle di Non nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 15:20, nel territorio comunale di Predaia. Un incidente stradale, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte delle...
Trento Politica

Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

0
Assumo con profonda consapevolezza la complessità e la delicatezza del ruolo che mi è stato affidato, in questo territorio storico e culturalmente denso come la...
Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

Redazione Aosta -
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che...

Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio Corrarati, che...
Trento Sport

Slalom a Madonna di Campiglio: Noël trionfa, Sala e Canins a metà classifica.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il panorama dello sci alpino italiano si è increspato a Madonna di Campiglio, teatro di un combattuto slalom speciale di Coppa del Mondo che ha visto trionfare il francese Clément Noël, capace di siglare un tempo di 1.43.05 e consolidare la sua posizione tra i massimi protagonisti della disciplina.
Alle sue spalle, il finlandese Eduard Hallberg, giovane promessa del circo bianco, si è distinto per una performance solida e incoraggiante, giungendo secondo con un tempo di 1.43.17, mentre il connazionale Paco Rassat ha completato il podio con 1.43.42.
La gara, caratterizzata da un percorso insidioso disegnato dagli austriaci, ha messo a dura prova la precisione e la resistenza degli atleti.

La seconda manche, in particolare, si è rivelata un vero e proprio banco di prova, con una tracciatura che ha generato imprevisti e penalizzazioni per molti concorrenti.

Questo fattore ha influito negativamente sulla performance degli atleti azzurri, che si sono visti relegati nelle posizioni di metà classifica.

Tommaso Sala, proveniente dalla regione lombarda, ha concluso al 19° posto con un tempo di 1.45.59, mentre l’altoatesino Matteo Canins, in una corsa emozionante per la conquista dei suoi primi punti in Coppa del Mondo, si è classificato 21° con 1.46.69.

Questo risultato, pur non essendo in linea con le aspettative, segna comunque un passo avanti significativo nella sua carriera, testimoniando il suo potenziale e la sua crescita costante.
La tappa di Madonna di Campiglio rappresenta una tappa importante nel contesto più ampio della Coppa del Mondo, che ora volge il suo sguardo verso le Alpi bernesi di Adelboden. La località elvetica, rinomata per le sue piste impegnative e l’atmosfera vibrante, ospiterà sabato il gigante, una prova di forza e tecnica che vedrà gli atleti confrontarsi con un percorso selettivo.
La domenica successiva, sarà il turno dello slalom speciale, che completerà il fine settimana di gare.
Queste due prove rappresentano un’opportunità cruciale per i concorrenti di accumulare punti e consolidare le proprie posizioni nella classifica generale, alimentando l’attesa e l’eccitazione per le prossime sfide del circuito.
Il percorso di Adelboden, noto per la sua difficoltà, promette uno spettacolo intenso e ricco di emozioni, mettendo alla prova la preparazione atletica e la capacità di adattamento dei migliori sciatori al mondo.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

