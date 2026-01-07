Sorpresa a Madonna di Campiglio: Hallberg in testa allo slalom!

cityfood
cityeventi
giovedì 8 Gennaio 2026
trento cronaca

Tragedia in Val di Non: Incidente Grave a Predaia, Persona Ricoverata

Redazione Aosta -
Un drammatico evento ha scosso la quiete della Valle di Non nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 15:20, nel territorio comunale...

Luce spenta, scoperta droga: arrestati due spacciatori a Trento.

Un difetto apparentemente banale, una luce posteriore spenta, ha innescato un'operazione che ha portato all'arresto di due individui e alla scoperta di una consistente...
Trento
cielo sereno
-1.8 ° C
0.3 °
-4.3 °
34 %
0.5kmh
0 %
Gio
3 °
Ven
2 °
Sab
6 °
Dom
6 °
Lun
-0 °
Trento Cronaca

Abuso su neonato su TikTok: shock, processo in Corte d’Assise.

La vicenda, di inaudita gravità e portata transnazionale, solleva interrogativi profondi sul degrado morale e sulla pervasività dei social media come vettore di abusi indicibili. L'uomo, un trentacinquenne residente in Alto Adige, si è reso protagonista di un atto...
Trento Cronaca

Tragedia in Val di Non: Incidente Grave a Predaia, Persona Ricoverata

Un drammatico evento ha scosso la quiete della Valle di Non nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 15:20, nel territorio comunale di Predaia. Un incidente stradale, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte delle...
Trento Politica

Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

0
Assumo con profonda consapevolezza la complessità e la delicatezza del ruolo che mi è stato affidato, in questo territorio storico e culturalmente denso come la...
Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

Redazione Aosta -
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che...

Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio Corrarati, che...
Trento Sport

Sorpresa a Madonna di Campiglio: Hallberg in testa allo slalom!

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La prima manche dello slalom speciale notturno di Madonna di Campiglio si è conclusa con una sorpresa ai vertici: il finlandese Eduard Hallberg, con il numero 21, si è imposto con un tempo di 50.29, mettendo a segno una performance inattesa che lo proietta in testa alla classifica.

La competizione, caratterizzata da un manto nevoso compatto ma insidioso e un tracciato breve ma tecnicamente impegnativo, ha visto i primi quindici atleti racchiusi in una lotta al cardiopalma, distanziati da meno di un secondo, testimoniando la straordinaria competitività del gruppo di testa.

Subito dietro Hallberg, in un avvincente duello per la vetta, troviamo lo svizzero Tanguy Nef, secondo con 50.45, e il francese Clément Noël, terzo con 50.52.
Quest’ultimo, tra i favoriti della vigilia, ha mostrato come il percorso, nonostante la sua apparente brevità, richieda una precisione millimetrica e una gestione impeccabile dei cambi di spigolo.

Un errore fatale, un inforcato all’attacco del “muro”, una sezione particolarmente impegnativa, ha costretto l’atteso azzurro Alex Vinatzer, sciatore di casa con il pettorale 17, ad abbandonare la gara, ponendo fine alle speranze di un risultato di vertice per l’Italia.

Tra gli italiani, la performance più significativa è stata quella di Tommaso Sala, che si è classificato ventiquattresimo con 51.71, nonostante una gara segnata da alcuni errori di valutazione.
Sala, pur non brillando, ha dimostrato una buona capacità di adattamento alle condizioni di gara.
Matteo Canins, con il pettorale numero 50, si è qualificato al ventiseiesimo posto in 51.80, mentre Tobias Kastlunger non è riuscito a concludere la prova, superando il tempo massimo con 52.62, una penalità che lo esclude dalla seconda manche.
La competizione è stata preceduta da un momento di commosso raccoglimento, con un minuto di silenzio e un caloroso applauso tributato alle vittime della tragedia avvenuta a Crans Montana, località svizzera che fa parte del circuito di Coppa del Mondo, sottolineando il senso di comunità e solidarietà che lega gli atleti e gli appassionati di questo sport.
La seconda e decisiva manche è prevista per le ore 21:00, dove gli atleti dovranno mettere a frutto l’esperienza accumulata e affrontare il percorso con rinnovato impegno e determinazione per conquistare la vittoria finale.
La sfida si preannuncia serrata, con la possibilità di sorprese e colpi di scena.

