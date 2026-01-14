cityfood
giovedì 15 Gennaio 2026
trento cronaca

Trento Cronaca

Incendio a Chiusa: fiamme e fumo scuotono la comunità

Un violento incendio ha scosso la comunità di Chiusa questa mattina, sviluppandosi nella porzione più elevata di un edificio residenziale situato in via Tinne, in prossimità della trafficata strada statale del Brennero. L’evento, segnalato intorno alle ore 10:00, ha...
Trento Cronaca

Strigno, Trentino: Ritrovato morto un uomo, indagini in corso

La comunità di Strigno, nel Trentino, è scossa dalla scoperta del corpo di Mauro Sbetta, un sessottenne residente in una delle sue frazioni. La tragedia, avvenuta nel silenzio di un’abitazione privata, ha immediatamente innescato un’indagine complessa, affidata alla Procura...
Trento Politica

Poste Alto Adige: Approvata mozione per condizioni di lavoro più flessibili.

0
Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato una mozione, presentata da Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) e sostenuta da Josef Noggler (SVP), volta a rivedere...
Trento: Presidio a sostegno del popolo iraniano, un grido di libertà.

Redazione Aosta -
Un grido di solidarietà risuona nel cuore di Trento: Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale del Trentino hanno animato un significativo presidio in...

Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal Presidente Arno...
Trento Sport

Tennis, Australian Open 2024: Sinner e Paolini in campo!

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’Australian Open 2024 si preannuncia un torneo di grande interesse, con un contingente italiano di sei tennisti a contendere le gerarchie mondiali.

Quattro uomini – Jannik Sinner (n.2), Lorenzo Musetti (n.5), Flavio Cobolli (n.20) e Luciano Darderi (n.22) – si presentano come teste di serie, testimoniando l’ascesa del tennis italiano nel panorama internazionale.

Jasmine Paolini, n.7 del mondo, rappresenta l’unica bandiera azzurra tra le donne, confermando il suo ruolo di favorita e punto di riferimento per il movimento femminile.
Il torneo maschile vede la presenza dominante di Carlos Alcaraz, il numero uno mondiale, che potrebbe replicare gli scontri epici degli Slam precedenti, affrontando Sinner in una finale che si preannuncia già leggendaria.

Questa sarebbe la quarta finale consecutiva tra i due talenti, un’occasione unica per i tifosi australiani di assistere a un duello di altissimo livello.

Alexander Zverev figura come terza testa di serie, mentre Novak Djokovic, leggenda vivente del tennis e undici volte campione Slam, esordisce come numero quattro, pronto a riscrivere la storia in un torneo che lo ha visto protagonista indiscusso per oltre due decenni.
Un elemento di particolare rilevanza è la presenza di Daniil Medvedev, campione degli US Open 2021 e tre volte finalista agli Australian Open. La sua forza e il suo gioco imprevedibile lo rendono un osso duro per qualsiasi avversario, e la sua assenza tra le prime quattro teste di serie sottolinea la competizione agguerrita che caratterizza il circuito maschile.

Sul fronte femminile, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff consolidano il loro status di dominatrici, occupando per il secondo anno consecutivo le prime tre posizioni nel seeding. La statunitense Madison Keys, reduce dalla sorprendente vittoria del 2023, rientra nel torneo come testa di serie n.9, pronta a difendere il suo titolo e a dimostrare che la sua vittoria non è stata un mero colpo di fortuna.
La presenza di quattro tenniste statunitensi tra le prime dieci teste di serie riflette la forza e la profondità del tennis femminile americano, promettendo un torneo ricco di emozioni e colpi di scena.
L’edizione 2024 si presenta quindi come un crocevia di talenti, rivalità storiche e nuove promesse, destinata a lasciare un segno indelebile nella storia del tennis mondiale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

