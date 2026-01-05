Trentino Alto Adige alla Dakar Classic: ingegno, passione e tradizione.

cityfood
martedì 6 Gennaio 2026
trento cronaca

Truffa Trentino: Allarme SMS Falsi del Cup, Attenti!

Redazione Aosta -
L'incremento dei tentativi di frode che colpiscono la popolazione trentina ha determinato un rafforzamento della vigilanza da parte dell'Assessorato Provinciale alla Sanità...

Tragedia sul Brento: base jumper viennese perde la vita

La tragedia del Monte Brento ha spezzato la vita di un base jumper viennese questa mattina, in un sinistro evento che mette in luce...
Trento Cronaca

Ondata di freddo in Austria: temperature sottozero record

Un'eccezionale irruzione di aria polare, originaria delle regioni artiche, ha investito l'Austria, generando un'ondata di freddo di intensità notevole e interessando ampie aree del paese. I dati raccolti da Geosphere Austria rivelano che le regioni più colpite si sono...
Trento Cronaca

Truffa Trentino: Allarme SMS Falsi del Cup, Attenti!

L'incremento dei tentativi di frode che colpiscono la popolazione trentina ha determinato un rafforzamento della vigilanza da parte dell'Assessorato Provinciale alla Sanità e dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino (Azienda Sanitaria Integrata, Apss), che ha riaffermato l'importanza di una...
Trento Politica

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

0
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela un...
Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Redazione Aosta -
Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio...

Kompatscher: Eredità, Autonomia e Sfide per l’Alto Adige

L'eredità di un governato: visione, resilienza e futuro per l'Alto AdigeIl percorso di Arno Kompatscher alla guida della Provincia autonoma di Bolzano si appresta...
Trento Sport

Trentino Alto Adige alla Dakar Classic: ingegno, passione e tradizione.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il Trentino Alto Adige, regione alpina rinomata per la sua economia diversificata e la forte identità culturale, si proietta in una sfida globale di resistenza e precisione: la Dakar Classic.
Questa edizione, che si snoda attraverso gli aridi paesaggi dell’Arabia Saudita, rappresenta un banco di prova unico per equipaggi provenienti da tutto il mondo, e in particolare per tre team locali che incarnano l’ingegno e l’abilità meccanica del territorio.
La Dakar Classic, con la sua enfasi sulla navigazione e la regolarità, si distingue dalla competizione principale, richiedendo ai partecipanti non solo velocità ma anche una profonda conoscenza del percorso e una meticolosa gestione del veicolo storico.
La competizione non è solo un evento sportivo, ma una vetrina di competenze tecniche e un’occasione per celebrare la tradizione automobilistica.

Al vertice della classifica, dopo la prima tappa, si distingue Josef Unterholzner, figura di spicco nel panorama politico locale e fondatore della società Autotest.

La sua performance, in sella a un Mitsubishi Pajero dell’R Team, lo posiziona al quinto posto assoluto, testimoniando una combinazione di esperienza e abilità.

Il navigatore Franco Gaioni, figura complementare, contribuisce con la sua precisione e la sua capacità di interpretare il terreno.

Lontani dalla vetta, ma non per questo meno significativi, Paolo Fellin e Werner Gramm incarnano lo spirito di avventura e l’entusiasmo dei partecipanti meno esperti.
Fellin, dirigente commerciale dell’Acqua Plose, si cimenta per la prima volta in una Dakar, portando con sé una solida esperienza nel motocross.

La sua Porsche 959 Evo, frutto di un’attenta riassemblaggio da parte di Sikkens, è un omaggio alla storia dell’automobilismo sportivo.
Il compagno di viaggio, Werner Gramm, custode di una tradizione familiare nel settore turistico e ristorativo, porta con sé la saggezza di generazioni.

La partecipazione di Lorenzo Delladio, presidente di Confindustria Trento e titolare di La Sportiva, aggiunge un ulteriore livello di prestigio all’evento.

Delladio, spinto da un desiderio di avventura e dalla celebrazione del suo settantesimo compleanno, si confronta con una sfida complessa a bordo di una Porsche 959, ancora una volta allestita da Sikkens.
La presenza di questi equipaggi trentino-altoatesini nella Dakar Classic trascende la semplice competizione sportiva.

Rappresenta un’ambasciata del territorio, un’occasione per mostrare al mondo l’ingegno, la passione e l’abilità meccanica che caratterizzano la regione.

La loro partecipazione, supportata dall’R Team, sottolinea l’importanza della collaborazione e del supporto tecnico per affrontare una sfida di tale portata, e riflette un profondo legame con la tradizione e l’innovazione.
La Dakar Classic diventa, così, una metafora del percorso economico e culturale del Trentino Alto Adige: un territorio che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.

