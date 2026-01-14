Unterholzner e Gaioni: l’eccellenza italiana a una tappa dalla Dakar Classic

cityfood
cityeventi
giovedì 15 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Strigno, Trentino: Ritrovato morto un uomo, indagini in corso

Redazione Aosta -
La comunità di Strigno, nel Trentino, è scossa dalla scoperta del corpo di Mauro Sbetta, un sessottenne residente in una delle sue...

Castel Ivano in lutto: scoperto il corpo di un uomo, indagini in corso.

La comunità di Castel Ivano, frazione del comune di Strigno in Trentino, è scossa da un drammatico evento: la scoperta del corpo di un...
Trento
cielo coperto
7.6 ° C
7.6 °
6.3 °
76 %
1.1kmh
100 %
Gio
8 °
Ven
10 °
Sab
10 °
Dom
7 °
Lun
7 °
Trento Cronaca

Incendio a Chiusa: fiamme e fumo scuotono la comunità

Un violento incendio ha scosso la comunità di Chiusa questa mattina, sviluppandosi nella porzione più elevata di un edificio residenziale situato in via Tinne, in prossimità della trafficata strada statale del Brennero. L’evento, segnalato intorno alle ore 10:00, ha...
Trento Cronaca

Strigno, Trentino: Ritrovato morto un uomo, indagini in corso

La comunità di Strigno, nel Trentino, è scossa dalla scoperta del corpo di Mauro Sbetta, un sessottenne residente in una delle sue frazioni. La tragedia, avvenuta nel silenzio di un’abitazione privata, ha immediatamente innescato un’indagine complessa, affidata alla Procura...
Trento Politica

Poste Alto Adige: Approvata mozione per condizioni di lavoro più flessibili.

0
Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato una mozione, presentata da Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) e sostenuta da Josef Noggler (SVP), volta a rivedere...
- Pubblicità -

Trento: Presidio a sostegno del popolo iraniano, un grido di libertà.

Redazione Aosta -
Un grido di solidarietà risuona nel cuore di Trento: Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale del Trentino hanno animato un significativo presidio in...

Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal Presidente Arno...
Trento Sport

Unterholzner e Gaioni: l’eccellenza italiana a una tappa dalla Dakar Classic

Redazione Aosta
Redazione Aosta

A poche tappe dalla conclusione della Dakar Classic, un crogiolo di storia e sfida che culminerà sabato a Yanbu, in Arabia Saudita, Josef Unterholzner e Franco Gaioni continuano a rappresentare l’eccellenza italiana nel panorama automobilistico mondiale.

La loro tenace performance li mantiene saldi al terzo posto nella classifica generale, una testimonianza di resilienza e abilità strategica in un contesto di competizione estrema.
La nona tappa, appena conclusa, ha visto l’affermazione della coppia francese Goublin e Sousa, un monito costante per tutti i contendenti.
L’equipaggio altoatesino, orgogliosamente sostenuto dall’R Team, ha tagliato il traguardo al decimo posto, a 31 lunghezze dai leader, un distacco che, pur significativo, non preclude loro la possibilità di una rimonta.
La costanza è il tratto distintivo che contraddistingue Unterholzner e Gaioni, che si sono aggiudicati un posto sul podio per la terza volta consecutiva.
Raisys e Marques, i leader indiscussi, accumulano un vantaggio di 252 punti, ma la classifica, nel contesto della Dakar, è un organismo in continua evoluzione.

Alle loro spalle, la quarta posizione è agguerrita, a soli 32 punti, un fattore che alimenta la suspense e l’incertezza per le tappe conclusive.

Il coinvolgimento dell’R Team non si limita all’equipaggio principale.

Altre due vetture, entrambe Porsche di proprietà di imprenditori regionali, hanno onorato la competizione con risultati significativi.
Paolo Fellin e Werner Gramma si sono classificati cinquantesimi, mentre Lorenzo Delladio e Guido Guerrini, pur sfidando le avversità del percorso, hanno conquistato l’ottantesima posizione.

Questa varietà di risultati riflette la complessità della Dakar, dove l’affidabilità meccanica, la strategia di navigazione e la gestione delle risorse umane si intrecciano in un equilibrio delicato.
Il manager delle Acque Plose, Fellin, si posiziona al cinquantacinquesimo posto, mentre il pilota e presidente di Confindustria di Trento, Delladio, ha subito un lieve arretramento, scivolando al trentesimo posto, un segnale che evidenzia la ferrea competizione e la necessità di un’attenta pianificazione per mantenere la posizione in classifica.

La Dakar Classic, più che una semplice gara, è un banco di prova per uomini e macchine, un’epopea che celebra l’ingegno, il coraggio e la passione per l’avventura.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap