mercoledì 7 Gennaio 2026
trento cronaca

Ondata di freddo in Austria: temperature sottozero record

Redazione Aosta -
Un'eccezionale irruzione di aria polare, originaria delle regioni artiche, ha investito l'Austria, generando un'ondata di freddo di intensità notevole e interessando ampie...

Truffa Trentino: Allarme SMS Falsi del Cup, Attenti!

L'incremento dei tentativi di frode che colpiscono la popolazione trentina ha determinato un rafforzamento della vigilanza da parte dell'Assessorato Provinciale alla Sanità e dell'Azienda...
Trento Cronaca

Cuccioli abbandonati in Trentino: salvati grazie a una segnalazione

Nel cuore del Trentino, a Rovereto, una vicenda di abbandono ha mobilitato il Nucleo Operativo Guardie Eco-Zoofile, scatenando un intervento rapido e mirato. Una segnalazione anonima, veicolo di angoscia e preoccupazione, ha portato alla scoperta di una gabbia contenente...
Trento Cronaca

Un'eccezionale irruzione di aria polare, originaria delle regioni artiche, ha investito l'Austria, generando un'ondata di freddo di intensità notevole e interessando ampie aree del paese. I dati raccolti da Geosphere Austria rivelano che le regioni più colpite si sono...
Trento Politica

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

0
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela un...
Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Redazione Aosta -
Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio...

Kompatscher: Eredità, Autonomia e Sfide per l’Alto Adige

L'eredità di un governato: visione, resilienza e futuro per l'Alto AdigeIl percorso di Arno Kompatscher alla guida della Provincia autonoma di Bolzano si appresta...
Trento Sport

Unterholzner trionfa: l’imprenditore altoatesino guida la Dakar Classic

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Nell’arena impegnativa della Dakar Classic, competizione che celebra l’epopea dei veicoli storici attraverso prove di navigazione e regolarità, Josef Unterholzner si distingue come una figura di spicco.
L’imprenditore altoatesino, esponente di un passato politico regionale, consolidata la sua posizione con un settimo posto nella seconda tappa, un risultato che lo proietta al quarto posto in classifica generale.
La sua abilità di guida, affiancata dalla precisione di Franco Gaioni come navigatore, testimonia una profonda sintesi tra esperienza e strategia.

Unterholzner, già protagonista nel 2025 con un primo posto nella propria categoria e un decimo assoluto, emerge inoltre come leader indiscusso nella sfida interna tra i manager del Trentino Alto Adige, un confronto che aggiunge un ulteriore strato di competitività e prestigio alla sua partecipazione.
Il Mitsubishi Pajero dell’R Team, affidato alle mani di Unterholzner, rappresenta una macchina da corsa collaudata, capace di affrontare le asperità del percorso.

La sua performance lascia ben alle spalle gli altri equipaggi locali, tra cui spiccano Lorenzo Delladio, presidente dell’Associazione Industriali del Trentino e figura chiave in La Sportiva, navigato da Guido Guerrini, e Paolo Fellin, responsabile commerciale della Acque Plose, affiancato da Werner Gramm, titolare dell’omonima azienda.
Questi ultimi, schierati con le iconiche Porsche 959 Dakar, si posizionano rispettivamente al cinquantesimo e al cinquantesettimo posto, testimoniando la difficoltà di competere con l’eccellenza di Unterholzner.
L’accumulo di punti, un sistema di punteggio inverso dove la vittoria è associata al minor numero di punti, ha visto Unterholzner guadagnare 79 punti nella tappa recente, mentre Delladio ne ha accumulati 585 e Fellin 857, evidenziando il divario di performance.

La terza frazione, un anello impegnativo di 412 chilometri con base ad Alula, si preannuncia cruciale.

La classifica generale vede Unterholzner a soli 22 punti dal podio, una distanza minima che accende la speranza di un’ulteriore ascesa.

La coppia lituana-francese Raisys-Marques e l’equipaggio italiano Leva-Giugni condividono la vetta con un punteggio che li pone a 47 punti di vantaggio.

La performance di Delladio e Guerrini, che si sono migliorati significativamente rispetto alla prima frazione, si attesta al 77° posto con un punteggio complessivo di 3.562, gravato da una penalità di 2.100 punti, mentre Fellin e Gramm occupano la 79° posizione con 3.734 punti, segnando anch’essi un miglioramento rispetto all’inizio della competizione.
La Dakar Classic, con la sua combinazione di abilità di guida, navigazione precisa e strategia di squadra, continua a svelare le capacità e la determinazione dei suoi partecipanti, offrendo uno spettacolo avvincente di coraggio e perseveranza in un contesto di storia e passione automobilistica.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

