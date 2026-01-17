cityfood
domenica 18 Gennaio 2026
trento cronaca

Trento Cronaca

Trento Sport

Wengen: Odermatt e Franzoni brillano nella Discesa Condizionata

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Wengen, Sinfonia Bianca: Franzoni e Odermatt protagonisti in una Discesa Condizionata, lo Slalom a Sigillare la TappaUn giorno di sci intenso a Wengen, teatro di una discesa libera segnata dalle intemperie ma costellata da prestazioni di eccellenza.

Giovanni Franzoni, reduce dal trionfo nel SuperG, conferma il suo feeling con le nevi bernesi, conquistando un meritato terzo posto con il numero 28, siglando il suo 52° successo in carriera.

La sua prestazione, cronometrata in 1.34.04, testimonia una giornata di alti contenuti tecnici e di grande spirito combattivo.
La competizione, però, è stata dominata dall’incontrastato Marco Odermatt, che ha imposto la sua legge sul tracciato, ridotto a causa del vento.

Il campione svizzero, con un tempo di 1.33.14, ha incrociato il percorso con una sicurezza e una velocità impressionanti, superando di netto tutti i suoi avversari e confermando il suo status di leader nel panorama dello sci alpino.

Il podio è stato completato dall’austriaco Vincent Kriechmayr, giunto secondo con un tempo di 1.33.93, a testimonianza della forte concorrenza internazionale che si è sfidata sulle piste di Wengen.L’Italia ha mostrato grande grinta, con Dominik Paris che, autore di una prova intensa, si è classificato sesto, mancando il podio per un soffio, sei centesimi di secondo.

L’intramontabile Christof Innerhofer e Florian Schieder hanno completato la giornata azzurra con prestazioni di buon livello.

La tappa di Wengen si concluderà domani con lo slalom speciale sulla impegnativa pista Maennlichen. L’Italia, galvanizzata dai risultati ottenuti finora, punta con decisione su Alex Vinatzer, sperando di sigillare un trionfo a tre colori in questa memorabile settimana di sci.

