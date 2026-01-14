Guardia di Finanza a Trieste: Accesso ai dati AIRE per contrastare l’evasione.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste ha recentemente attivato una procedura di acquisizione dati da parte dei Comuni di Trieste, Muggia, Duino Aurisina e San Dorligo della Valle.

L’istanza riguarda l’accesso agli elenchi dei cittadini italiani iscritti all’Anagrafe dei Residenti all’Estero (AIRE) e a coloro che hanno provveduto alla cancellazione dalla stessa, a partire dall’anno precedente.

Questa azione si inquadra nell’ambito di una più ampia strategia di controllo del territorio e di prevenzione dell’evasione fiscale, un dovere istituzionale che la Guardia di Finanza svolge regolarmente.

La popolazione residente in provincia di Trieste, composta da circa 228.000 individui, presenta un numero significativo di cittadini italiani residenti all’estero, pari a oltre 38.000 unità, rappresentando una percentuale di circa il 17%.

Un dato che sottolinea l’importanza di monitorare attentamente questi flussi migratori, soprattutto in considerazione della crescente mobilità internazionale e delle diverse implicazioni fiscali che ne derivano.

La presenza di residenti all’estero in nazioni con regimi fiscali particolarmente vantaggiosi o esenti da imposte, amplifica ulteriormente la necessità di un’analisi approfondita.

L’acquisizione di questi dati si configura come un’attività preliminare, un’indagine di intelligence fiscale volta a identificare potenziali aree di rischio e a rafforzare la capacità di contrasto dell’amministrazione finanziaria.

La Guardia di Finanza sottolinea che l’operazione non implica, di per sé, un’indagine formale nei confronti dei cittadini coinvolti.

L’obiettivo primario è la profilazione del rischio fiscale e la successiva pianificazione di attività ispettive mirate.

La richiesta di dati è uno strumento fondamentale per verificare la correttezza delle dichiarazioni dei redditi e per accertare se il trasferimento formale della residenza all’estero sia effettivamente coerente con la reale situazione patrimoniale e reddituale del contribuente.

Spesso, il trasferimento della residenza all’estero può essere utilizzato impropriamente per eludere gli obblighi tributari italiani, sottraendo redditi imponibili all’amministrazione finanziaria.

La Guardia di Finanza, in questo contesto, agisce come sentinella, vigilando sul rispetto delle norme fiscali e proteggendo il sistema tributario italiano.

L’analisi dei dati provenienti dai Comuni, unitamente ad altre informazioni disponibili, consentirà di individuare con maggiore precisione i casi sospetti e di concentrare gli sforzi di controllo sulle aree più critiche, garantendo così una maggiore equità e un’efficace contrasto all’evasione fiscale.

Questa azione si inserisce in un quadro più ampio di modernizzazione e digitalizzazione delle attività di controllo, volto a ottimizzare l’utilizzo delle risorse e a migliorare l’efficacia delle strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità finanziaria.