Università di Udine: luci e ombre sull’anno accademico 2025-2026

L’anno accademico 2025-2026 dell’Università di Udine si è aperto con un’analisi lucida e a tratti critica da parte della comunità universitaria, che ha messo a fuoco alcune problematiche strutturali che minano l’efficienza del sistema e il benessere di studenti e personale.

Lungi dall’essere una semplice constatazione di difficoltà, le osservazioni hanno delineato un quadro di sfide complesse, richiedenti interventi mirati e un ripensamento delle politiche accademiche.

La riforma dell’accesso a Medicina, introdotta con l’intento di superare il tradizionale numero chiuso, si è rivelata un punto di forte dissenso.

Elizabeth Moretti, Presidente del Consiglio degli Studenti, ha definito l’iniziativa “un esperimento fallimentare”, sottolineando come l’abolizione del numero chiuso non abbia prodotto l’equità auspicata, ma abbia paradossalmente incentivato una migrazione di studenti verso le università private.

Questo fenomeno ha esacerbato le disuguaglianze socio-economiche nell’accesso all’istruzione superiore, creando una frattura tra chi può permettersi un percorso formativo privato e chi, invece, si affida all’offerta pubblica.

La gestione del cosiddetto “semestre filtro”, introdotto come fase di valutazione intermedia, si è dimostrata particolarmente onerosa per l’organizzazione universitaria, richiedendo risorse e competenze non sempre disponibili.

Parallelamente, Loris Menegon, rappresentante del personale tecnico-amministrativo, ha sollevato questioni cruciali riguardanti le condizioni di lavoro e la valorizzazione del personale.

La denuncia non si limita a stipendi percepiti come inadeguati e benefit minimi, ma rivela una profonda carenza di riconoscimento del ruolo del personale amministrativo all’interno dell’ecosistema universitario.

Il rapporto numerico tra personale amministrativo e docente, particolarmente basso nel Triveneto, riflette una sottovalutazione del contributo essenziale che il personale amministrativo fornisce per il corretto funzionamento dell’ateneo.

L’età media elevata del personale, unita alla difficoltà di attrarre giovani talenti, acuisce il problema della carenza di organico e rischia di compromettere la continuità delle competenze.

La riflessione di Menegon non si esaurisce in una mera lamentela, ma si proietta verso soluzioni concrete, invocando un confronto aperto e costruttivo per affrontare le carenze di organico, rivedere i criteri di valutazione del personale e promuovere un ambiente di lavoro più attrattivo.

L’auspicio è di trasformare la competizione interna in collaborazione, concependo l’università come un sistema complesso e interconnesso, dove ogni componente – studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo – contribuisce in modo sinergico al raggiungimento degli obiettivi formativi e di ricerca.

Solo attraverso un approccio olistico e partecipativo sarà possibile superare le criticità attuali e garantire un futuro prospero per l’Università di Udine.

La sfida è quella di costruire un ateneo più equo, efficiente e inclusivo, capace di rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione.