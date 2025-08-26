Buksa all’Udinese: l’attacco friulano si rinforza con un bomber polacco

L’Udinese Calcio rafforza il proprio attacco con l’ingaggio di Adam Buksa, un centravanti polacco destinato a diventare un punto di riferimento per la squadra friulana.

L’annuncio ufficiale del club segna l’arrivo di un giocatore con un curriculum internazionale e una storia professionale costellata di esperienze significative.

Nato a Cracovia il 12 luglio 1996, Buksa porta con sé una robusta fisicità, unita a una sorprendente agilità e a una notevole capacità di adattamento tattico.

Il suo trasferimento dall’FC Midtjylland, in Danimarca, rappresenta un’operazione a titolo definitivo, con un legame contrattuale che lo legherà all’Udinese fino al 30 giugno 2029, testimoniando la fiducia del club nel suo potenziale.

Buksa non è solo un finalizzatore, ma un attaccante completo, in grado di impostare il gioco spalle alla porta, proteggendo il pallone e creando spazi per i compagni, e allo stesso tempo di inserirsi con intelligenza e concludere a rete con precisione.

Le sue statistiche parlano chiaro: doppie cifre di gol realizzati in due campionati consecutivi, un dato che si consolida con le sue prestazioni nelle competizioni europee, sia con i club che con la nazionale polacca.

Il ritorno di Kosta Runjaic, allenatore che lo ha guidato con successo al Pogon Stettino, in Polonia, dove Buksa ha segnato 22 gol in 52 presenze, e che successivamente lo ha visto approdare nella Major League Soccer (MLS) con il New England Revolution, aggiunge un ulteriore elemento di interesse a questo trasferimento.

L’esperienza americana, seppur breve, ha contribuito a forgiare ulteriormente il suo carattere e ad affinare le sue qualità.

Il percorso professionale di Buksa è un vero e proprio mosaico di esperienze internazionali: dal Lens, in Francia, all’Antalyaspor, in Turchia, fino all’esperienza più recente con l’FC Midtjylland.

Ogni tappa ha contribuito a plasmare il giocatore che oggi sbarca in Friuli, arricchendo il suo bagaglio tecnico e tattico.

La sua presenza in azzurro, con 23 presenze e 7 gol realizzati dal suo debutto nel 2021, sottolinea il suo valore a livello internazionale.

L’esperienza all’Europeo del 2020, dove ha segnato una rete contro i Paesi Bassi, testimonia la sua capacità di brillare anche sui palcoscenici più prestigiosi.

L’ingaggio di Adam Buksa rappresenta per l’Udinese non solo un rinforzo tecnico, ma anche un’iniezione di dinamismo e carisma, con l’obiettivo di contribuire significativamente al raggiungimento degli ambiziosi traguardi stagionali.