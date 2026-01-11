Scomparsa Annabella Martinelli: ricerche a tutto vapore tra i Colli Euganei

La comunità veneta è in stato di allerta per la scomparsa di Annabella Martinelli, una giovane studentessa di Giurisprudenza di 22 anni, residente a Padova.

La ragazza, iscritta all’Università di Bologna, è irreperibile dal 6 gennaio, data in cui si è allontanata dalla sua abitazione a bordo di una bicicletta.

La scomparsa, avvolta nel mistero, ha mobilitato un vasto dispositivo di ricerca che coinvolge il Soccorso Alpino Veneto, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le Forze dell’Ordine, coordinati dalla Prefettura.

L’ultima localizzazione del suo cellulare, ora spento e non più raggiungibile, ha indirizzato le ricerche nella zona di Teolo, in provincia di Padova, focalizzandosi sui Colli Euganei – Monte Grande, Monte della Madonna e Rocca Pendice – un territorio caratterizzato da sentieri impervi e paesaggi suggestivi, ma potenzialmente insidiosi.

L’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico è cruciale per affrontare la complessità del terreno e le possibili condizioni ambientali avverse.

Nonostante l’impegno delle autorità, la mancanza di indizi concreti alimenta diverse ipotesi.

Sebbene la Prefettura stia conducendo un’indagine metodica, la famiglia e gli amici di Annabella, profondamente preoccupati, non escludono la possibilità che la ragazza possa aver raggiunto Bologna o altre località limitrofe.

Hanno quindi lanciato un accorato appello sui social media, sollecitando la collaborazione dei cittadini e invitando chiunque possa avere informazioni utili a contattare immediatamente i Carabinieri.

La dinamica della scomparsa resta opaca.

L’allontanamento volontario, seppur preso in considerazione, non è l’unica pista seguita dagli investigatori, che stanno analizzando tutti gli elementi a disposizione per ricostruire le ultime ore della giovane.

La bicicletta, un elemento chiave per ricostruire il percorso di Annabella, non è stata ancora ritrovata, complicando ulteriormente le indagini.

Annabella Martinelli è descritta come una ragazza alta, dal fisico atletico, con una corporatura asciutta e un aspetto curato.

I suoi capelli, di un biondo vivace, sono caratterizzati da punte di un audace fucsia, un dettaglio che potrebbe facilitarne il riconoscimento.

La possibilità che abbia modificato il suo look nel corso dei giorni non viene esclusa, e rappresenta un ulteriore elemento di incertezza per le ricerche.

La speranza della comunità e della famiglia è di poterla rintracciare al più presto e di fare luce su questa vicenda, che getta un’ombra di angoscia sull’intera regione.