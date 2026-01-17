Musei aperti contro il Blue Monday: rifugio e cultura a Vicenza

Per contrastare l’ombra del Blue Monday, il 19 gennaio, i Musei Civici di Vicenza apriranno le loro porte con un’eccezionale apertura domenicale, un gesto di accoglienza pensato per offrire rifugio e consolazione a chiunque senta il peso di quel giorno simbolico.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura, Turismo e Attrattività della città, si propone di trasformare un momento potenzialmente cupo in un’opportunità di immersione nella bellezza e nella storia, valori intrinseci agli spazi museali vicentini.

Lungi dall’essere semplici contenitori di reperti, i musei civici rappresentano veri e propri scrigni di narrazioni silenziose, capaci di evocare epoche passate e di offrire una prospettiva più ampia sulla condizione umana.

La contemplazione di un’opera d’arte, la riscoperta di un capitolo dimenticato della storia locale, l’ammirazione della natura attraverso collezioni mineralogiche, possono fungere da catalizzatori di benessere emotivo, offrendo una pausa rigenerante dalla frenesia quotidiana.

L’apertura straordinaria vedrà accessibili le sette sedi museali, offrendo un panorama variegato di esposizioni e collezioni.

La Basilica Palladiana ospiterà la mostra “Olimpichetto.

Il ritorno di un ambasciatore”, un viaggio nella storia e nella rappresentazione del potere.

Palazzo Chiericati accoglierà “Pittura del vero in Veneto da Favretto a Beltrame”, un’esplorazione del realismo pittorico veneto.

La Chiesa di Santa Corona e le Gallerie di Palazzo Thiene offriranno rispettivamente esperienze contemplative e artistiche di respiro internazionale con “Glasstress Vicenza: A Selection”.

Il Museo Naturalistico Archeologico invita alla scoperta del mondo minerale con la mostra “Minerali e altre storie.

La collezione mineralogica Aldo Allegranzi”, un percorso affascinante tra cristalli e geografie nascoste.

Il Museo del Risorgimento e della Resistenza, aperto dalle 10 alle 17, offrirà un’occasione per riflettere sulle radici della libertà e della democrazia, mentre il Parco di Villa Guiccioli, aperto dalle 9 alle 17.30, permetterà di godere della bellezza naturale circostante.

Infine, il Teatro Olimpico, gioiello palladiano, sarà visitabile dalle 9 alle 17, offrendo un’immersione in un’esperienza scenografica unica al mondo.

Per i cittadini di Vicenza e provincia, l’opportunità di accedere a questo ricco patrimonio culturale si fa ancora più accessibile grazie alla Platinum Card, un abbonamento annuale a soli 20 euro che garantisce l’ingresso illimitato a tutte le sedi museali, un vero e proprio investimento nel benessere culturale e personale.

L’iniziativa mira a consolidare il ruolo dei musei civici come presidi di cultura e di comunità, luoghi di incontro, di apprendimento e di rigenerazione emotiva, capaci di illuminare anche le giornate più grigie.