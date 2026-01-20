Volotea punta su Venezia: nuove rotte e crescita record nel 2026

Volotea proietta un’ambiziosa espansione operativa per l’aeroporto di Venezia nel 2026, un piano strategico che consolida la presenza della compagnia aerea nel nord-est italiano e risponde alla crescente domanda di collegamenti aerei diretti verso destinazioni spesso trascurate dalle rotte tradizionali.

L’impegno si traduce nell’introduzione di un nuovo aereo e nell’apertura di due nuove rotte verso la Grecia, Corfù (a partire dal 27 giugno, con frequenza settimanale il sabato) e Rodi (dal 2 luglio, con partenza ogni giovedì), ampliando ulteriormente l’offerta di voli diretti da e per la Serenissima.

L’investimento non si limita all’aggiunta di nuove rotte.

Volotea intende significativamente aumentare la capacità dei voli esistenti.

Olbia, ad esempio, vedrà un incremento del +60% rispetto al 2025, mentre Karpathos raddoppierà la frequenza settimanale, passando da una a due connessioni.

Questo aumento di capacità sottolinea l’impegno di Volotea nel servire efficacemente le esigenze di mobilità di un bacino di utenza ampio e diversificato.

Nel complesso, nel 2026 Volotea prevede di gestire oltre 3.900 voli da Venezia, offrendo più di 695.000 posti a disposizione, un aumento considerevole rispetto al 2025 (+12%).

Questa crescita testimonia la fiducia della compagnia nelle prospettive di crescita del mercato veneziano e nella sua capacità di offrire soluzioni di viaggio competitive e mirate.

La rete di destinazioni si arricchirà ulteriormente, comprendendo un totale di 23 collegamenti diretti verso 4 nazioni: 7 destinazioni in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria), 7 in Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa), 8 in Grecia (Atene, Corfù, Karpathos, Mykonos, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante) e 1 in Spagna (Bilbao).

L’annuncio di questa espansione strategica in un anno cruciale come il 2026, anno che ospiterà le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, assume un significato simbolico aggiuntivo.

Come sottolinea Carlos Muñoz, fondatore e amministratore delegato di Volotea, questa coincidenza rafforza l’immagine della compagnia come attore chiave nel panorama dei trasporti a livello nazionale ed europeo.

Enrico Marchi, Presidente del Gruppo Save, evidenzia come questa crescita consolidata dimostri l’importanza strategica di Venezia per lo sviluppo del network di Volotea e il ruolo fondamentale della compagnia nel garantire collegamenti diretti e capillari verso città di medie e piccole dimensioni, spesso altrimenti penalizzate dalla mancanza di opzioni di viaggio aereo.

I dati del 2025, con oltre 3.500 voli operati e quasi 570.000 passeggeri trasportati, confermano la traiettoria di crescita in atto, registrando un incremento dell’11% rispetto al 2024.

L’espansione di Volotea a Venezia rappresenta un elemento chiave per la riqualificazione del trasporto aereo regionale, favorendo la connettività e promuovendo lo sviluppo economico e turistico del territorio.