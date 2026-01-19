Banzato al Padova: nuova era e continuità nel club veneto.

Il Calcio Padova si proietta verso il futuro con un cambio di gestione che sancisce l’ingresso di Alessandro Banzato come azionista di controllo, segnando così una fase di transizione dopo l’era di Joseph Oughourlian. La cessione delle quote, perfezionata con un investimento superiore ai due milioni e mezzo di euro, rappresenta un punto di svolta per il club veneto, ora impegnato a consolidare la ritrovata posizione in Serie B.

Alessandro Banzato, imprenditore di successo nel settore siderurgico, assume la leadership di una società che ha saputo, grazie all’impegno e alla visione di chi l’ha preceduto, riconquistare un posto di rilievo nel panorama calcistico nazionale.

Il passaggio di consegne si configura come un atto di continuità, mirato a preservare il valore sportivo e patrimoniale costruito negli anni.

Francesco Peghin, socio di minoranza, manterrà la carica di Presidente, garantendo stabilità e coesione all’interno del tessuto dirigenziale.

“Questo è un momento significativo, un punto di convergenza di energie e prospettive,” ha dichiarato Banzato durante la conferenza stampa di presentazione.

“La mia intenzione è quella di portare la stessa dedizione e l’approccio strategico che ho sempre applicato nel mio lavoro, per contribuire alla crescita sostenibile del Padova.

Un ringraziamento particolare va a Francesco Peghin, figura chiave in questo percorso, e a Joseph Oughourlian, che ha avuto la lungimiranza di creare le basi per questo nuovo capitolo.

” L’imprenditore ha sottolineato come la fiducia reciproca, essenziale in ogni operazione commerciale, abbia giocato un ruolo cruciale nella rapida definizione dell’accordo, suggellato in prima istanza attraverso una comunicazione virtuale, preludio di un dialogo costruttivo con i vertici societari.

Joseph Oughourlian, con un messaggio di commiato, ha espresso soddisfazione per il percorso compiuto e fiducia nel futuro del club.

“Lasciamo in eredità un team di gestione competente e preparato, sia dal punto di vista calcistico che aziendale.

Alessandro Banzato rappresenta l’azionista ideale per il Padova, affiancato da un Presidente capace e dinamico.

Sono convinto che questa nuova leadership porterà ulteriore valore e prestigio al club.

” Oughourlian ha evidenziato come la sua visione, fin dall’inizio, fosse quella di creare un solido ecosistema, capace di attrarre investimenti e talenti, gettando le basi per un futuro prospero.

L’operazione testimonia l’importanza di un approccio globale alla gestione sportiva, che integri competenze tecniche, capacità finanziarie e una solida governance.

Il Calcio Padova si appresta così a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con l’obiettivo di rafforzare la sua identità e di raggiungere traguardi ambiziosi nel contesto competitivo del calcio italiano.

L’ingresso di Alessandro Banzato, a significare la transizione da una gestione internazionale a una realtà più radicata nel territorio, rappresenta un segnale di continuità e di fiducia nel potenziale del club.