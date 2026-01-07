Napoli-Verona: pareggio amaro, Atalanta vola a Bologna

La 19ª giornata di Serie A ha riservato emozioni contrastanti nelle sfide serali, delineando scenari inediti nella corsa al vertice e nella battaglia per la salvezza.

Il Napoli, in una circostanza che lascia presagire un momento di incertezza, ha dovuto accontentarsi di un pareggio per 2-2 contro un Verona combattivo, mentre l’Atalanta ha consolidato la propria marcia vittoriosa, imponendosi per 2-0 sul campo del Bologna.

Al Maradona, la compagine partenopea ha faticato a scardinare una difesa veronese ben organizzata e tatticamente efficace.

Il primo squillo è stato un lampo di genio da parte di Frese, che con un preciso tocco di tacco ha infilato la palla alle spalle di Milinkovic-Savic al 16° minuto, coronando un’azione di contropiede ben orchestrata.

La frustrazione per il Napoli si è accentuata al 27° minuto, quando un fallo di Buongiorno in area ha portato al rigore trasformato da Orban, dopo un’attenta revisione del VAR.

Il gol ha amplificato le difficoltà del Napoli, evidenziando una certa fragilità difensiva e una scarsa lucidità in fase di finalizzazione.

La reazione del Napoli nel secondo tempo è stata affidata a McTominay, abile a trovare la rete su calcio d’angolo al 9° minuto, riducendo così il divario.

Tuttavia, la gioia è stata di breve durata: prima un gol di Hojlund è stato annullato per tocco di mano e, successivamente, la rete di Rrahmani è stata invalidata per fuorigioco.

Nonostante l’insistenza, il Napoli ha capitolato di fronte alla resistenza avversaria, trovando il pareggio solo al 37° minuto con Di Lorenzo, abile a ribadire in rete un cross di Marianucci.

Il punto conquistato rappresenta una boccata d’ossigeno per il Verona, mentre per il Napoli si tratta di un risultato inaspettato, che solleva interrogativi sulla continuità del progetto tecnico.

Parallelamente, a Bologna, l’assenza dell’attaccante Scamacca, a causa di un problema al flessore, ha offerto a Nikola Krstovic l’opportunità di brillare, e il montenegrino non ha deluso le aspettative.

L’attaccante ha trascinato l’Atalanta verso un successo esterno, segnando entrambi i gol che hanno condannato il Bologna.

L’Atalanta, sotto la guida di un Gasp in grande forma, ha dominato il primo tempo, trovando il vantaggio al 37° minuto grazie a un gol di Krstovic, abilmente servito da De Ketelaere.

L’attaccante, a digiuno di reti da diverse settimane, ha ritrovato la sua vena realizzativa, siglando il suo secondo gol al 60° minuto, grazie all’assist di De Roon. Questo successo proietta l’Atalanta al settimo posto in classifica, scavalcando il Bologna, e confermando le ambizioni europee della squadra bergamasca.

Il Bologna, dal canto suo, deve fare i conti con una sconfitta inaspettata, che mette a dura prova la sua posizione in classifica.