Verona-Juventus: Gagliardini out, Zanetti cerca soluzioni

La compagine gialloblù si appresta ad affrontare la capolista Juventus al Bentegodi, reduce da un pareggio interno che ha evidenziato alcune vulnerabilità da correggere.

L’emergenza, tuttavia, si fa sentire con l’infortunio alla spalla di Gagliardini, un elemento chiave nel disegno tattico di mister Zanetti, costretto a uno stop prolungato, stimato in circa un mese.

Questo vuoto a centrocampo richiede un rapido adattamento e una riorganizzazione del reparto, affidando ad Akpa Akpro il compito di sopperire alla sua assenza.

L’ivoriano, con le sue caratteristiche fisiche e la sua abilità nel recupero palla, dovrà integrarsi in un’area di gioco già popolata da Serdar, Bradaric e Belghali, creando un equilibrio dinamico e resiliente.

La difesa, punto cruciale per la solidità complessiva della squadra, presenta ulteriori interrogativi.

Frese, apparso non al top contro la Cremonese, potrebbe cedere il posto a Bella-Kotchap, il quale, affiancato da Nunez e Nelsson, formerebbe un trio di centrali con l’obiettivo di arginare le offensive bianconere.

La scelta di Zanetti dipenderà dalla valutazione dello stato di forma di Frese e dalla necessità di inserire maggiore atletismo e reattività in fase difensiva.

In avanti, Giovane Niang resta l’uomo di riferimento, un punto di forza in grado di creare superiorità numerica e generare occasioni da gol.

Al suo fianco, Orban, autore di una prestazione incoraggiante contro la Cremonese, proverà a sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno, offrendo un valido supporto all’attaccante brasiliano.

La sinergia tra i due sarà determinante per tentare di impensierire la difesa juventina.

Completano il quadro delle assenze Mosquera, ancora alle prese con i postumi dell’intervento di appendicectomia, e una valutazione ancora in corso per Harroui e Fall, la cui disponibilità dipenderà dall’evoluzione delle loro rispettive condizioni fisiche.

Zanetti dovrà dunque operare scelte strategiche, confidando nella resilienza del gruppo e nella capacità di adattamento dei singoli per affrontare un avversario di indiscusso valore come la Juventus.

L’incontro si preannuncia come una prova di forza e di carattere per la squadra gialloblù.