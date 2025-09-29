Coop Alleanza 3.0: Vota per il tuo territorio con Più Vicini

Ogni anno, Coop Alleanza 3.0 rafforza il suo impegno verso il territorio con l’iniziativa “Più Vicini”, un percorso di solidarietà giunto alla sua quinta edizione.

Dal 1° al 31 ottobre, i soci e i clienti avranno l’opportunità di partecipare attivamente a questo processo, contribuendo a indirizzare risorse significative verso progetti di impatto sociale concreti.

L’edizione precedente di “Più Vicini” ha rappresentato un successo straordinario, dimostrando la forza di una collaborazione tra la cooperativa e la comunità locale.

Grazie all’entusiasmo e alla partecipazione di migliaia di persone, sono stati sostenuti più di 690 progetti promossi da 650 realtà locali, per un investimento complessivo di 250.000 euro.

Un dato significativo, alimentato da un mix di gettoni cartacei (6,7 milioni) e votazioni online (211.000), che testimonia la crescente digitalizzazione anche del volontariato e della beneficenza.

Il meccanismo di voto è semplice e accessibile.

Effettuando una spesa di almeno 15 euro in uno dei punti vendita Coop Alleanza 3.0, i soci ricevono un gettone da inserire nell’urna dedicata, scegliendo tra le tre iniziative selezionate dai Consigli di Zona.

Queste proposte, accuratamente valutate, rappresentano una vetrina di necessità e di opportunità nel tessuto sociale del territorio.

Per ampliare la partecipazione e favorire un coinvolgimento ancora più ampio, i soci potranno utilizzare un gettone aggiuntivo tramite la piattaforma digitale all.

coop/piuvicini o direttamente tramite l’applicazione mobile Coop.

Anche chi utilizza i servizi di spesa online EasyCoop, inclusi EasyCoop Petstore, riceverà un gettone dedicato, estendendo l’opportunità di voto fino al 3 novembre.

Questa inclusione sottolinea l’impegno di Coop nel rendere la solidarietà accessibile a tutti, indipendentemente dalle modalità di acquisto.

Al termine del periodo di votazione, i progetti selezionati riceveranno un finanziamento direttamente proporzionale al numero di voti ricevuti.

Questo sistema trasparente garantisce che le risorse vengano destinate alle iniziative che meglio rappresentano le priorità e le esigenze del territorio, creando un circolo virtuoso di sostegno e sviluppo sociale.

“Più Vicini” non è solo un’iniziativa di beneficenza, ma un vero e proprio investimento nel futuro della comunità, un’espressione tangibile della filosofia cooperativa che pone le persone al centro del proprio agire.