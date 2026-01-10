Dakar Classic: Successo e Resistenza nel Deserto Saudita

Il deserto saudita si è rivelato terreno di prova impegnativo e stimolante per gli equipaggi trentino-altoatesini al via della Dakar Classic, giunti a Riad al termine della prima metà della competizione.

I risultati ottenuti finora testimoniano non solo la tenacia dei piloti, ma anche l’ingegneria avanzata e la preparazione meticolosa delle vetture schierate.

Josef Unterholzner e Franco Gaioni, a bordo del robusto Mitsubishi Pajero dell’R Team, hanno interpretato la sesta tappa con una performance di tutto rilievo, giungendo a soli due secondi dalla coppia vincente composta dal lituano Raisys e dal francese Marques, leader indiscussi della Dakar Classic.

Questo piazzamento, il migliore mai conseguito dal duo altoatesino, rappresenta una netta progressione rispetto all’edizione precedente, dove avevano già conquistato il primato nella propria categoria, classificandosi decimi assoluti.

Nella classifica generale, la loro costanza e abilità si traducono in una risalita significativa, attestandosi al quinto posto, a soli 191 punti dalla vetta e a 60 dal gradino del podio.

La capacità di gestire le sfide poste dal terreno impervio e la precisione nella navigazione si confermano elementi chiave per competere ad alti livelli.

Accanto all’eccellenza dell’equipaggio Unterholzner-Gaioni, Paolo Fellin e Werner Gramm, con la leggendaria Porsche 959, hanno riscattato una tappa precedente meno fortunata, conquistando il 29° posto.

La performance, frutto della sinergia tra il responsabile commerciale delle Acque Plose e il titolare della Gramm, li ha avvicinati all’obiettivo di entrare nella Top 30, già raggiunto in precedenza.

Il recupero di nove posizioni nella classifica generale, che li vede ora al 65° posto, dimostra la loro determinazione a superare le difficoltà e a migliorare costantemente.

La Porsche 959, con la sua tecnologia all’avanguardia per l’epoca, si rivela ancora oggi una macchina capace di esprimere prestazioni notevoli in un contesto così estremo.

Lorenzo Delladio e Guidio Guerini, navigando con la stessa vettura e supportati da Sikkens Motorsport e R Team, hanno concluso la sesta tappa al 57° posto.

Questo risultato ha permesso al presidente settantenne di Confindustria Trento di migliorare la propria posizione in classifica, risalendo dal 78° al 74° posto.

Dopo una giornata di riposo, i tre equipaggi trentino-altoatesini riprenderanno la competizione domenica, affrontando la settima tappa e aprendo ufficialmente la seconda settimana della Dakar.

L’avventura si concluderà sabato 17 a Yanbu, con una prova di resistenza e abilità che metterà a dura prova uomini e macchine, definendo le gerarchie finali di questa affascinante sfida nel cuore del deserto saudita.

La Dakar Classic, più di una gara, è un viaggio nel tempo e nella passione per il motorismo, un’opportunità per celebrare la storia di un evento leggendario e per dimostrare il valore della perseveranza e dello spirito di squadra.