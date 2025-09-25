Tennis a Cagliari: talenti emergenti e sfide al via

Cagliari, il tennis italiano si fa avanti: una vetrina di talenti e ambizioniL’atmosfera al Tennis Club Monte Urpinu di Cagliari si fa elettrica con l’inizio dei campionati italiani di tennis di seconda categoria.

Un flusso costante di atleti provenienti da ogni angolo della penisola – e non solo – invade il villaggio, creando un crogiolo di energia e competizione.

Le qualificazioni, già in corso, stanno delineando i primi verdetti, preludio a una settimana di tennis di alto livello.

Il match che ha catturato l’attenzione è stato senza dubbio l’epico scontro tra il sassarese Gianluca Sarais e il viterbese Fausto Barili.

Una partita al cardiopalma, risolta solo al terzo set (6-1 dopo un equilibrato 6-3 e un 4-6), testimonianza della tenacia e della preparazione atletica dei protagonisti.

Anche l’esordio del tennista locale, Jacopo Sanna (Tc Cagliari), si è rivelato convincente.

La sua prova contro il pisano Daniele Vitiello, combattuta sul campo 14, ha evidenziato una solida gestione dei momenti cruciali, culminata in un efficace allungo finale che ha sigillato il 7-5 del secondo set, dopo un iniziale 6-4.

Anche Davide Vargiu, sempre del Tc Cagliari, ha dominato Alberto Scotacci con un netto 6-4, 6-1.

Andrea Oronti, tesserato per il club di Torres, si è imposto su Leonardo Santonocito (Gaeta) con un convincente 6-3, 6-1.

Tra i sardi impegnati, Cristian Pilia, Paolo Emilio Cossu Floris e Michele Solinas hanno subito sconfitte, ma le loro prestazioni alimentano la speranza per il futuro.

Maximo Alejandro Loreto Martinez ha superato Ludovico Dodero 6-4, 6-3, mentre Flavio Salemi si è imposto con un doppio 6-2 su Francesco Mattia Ceccarelli.

La vittoria di Stefano Consilini Carlini su Riccardo Secci, con un perentorio 6-1, 6-1, ha completato un quadro di incontri avvincenti e di talento emergente.

La settimana che verrà promette scintille, con l’arrivo di giocatori di rango superiore.

Il siracusano Alessandro Ingarao, incontrastato re di Cagliari da tre anni, è il favorito designato.

La sua recente conquista del terzo scudetto consecutivo, ottenuta contro Stefano Baldoni, testimonia la sua eccezionalità.

Ingarao vanta, inoltre, un impressionante record di sei titoli nazionali di fila, frutto anche dei suoi successi nei tornei di doppio, spesso con compagni di squadra diversi.

Il suo obiettivo ambizioso è raggiungere un poker di titoli, sia nel singolare che nel doppio.

Tuttavia, la competizione si preannuncia agguerrita.

Due pari classifica di Ingarao sono inseriti nel tabellone: il perugino Tomas Gerini, reduce dalla vittoria del titolo ITF Over 30 in Turchia, e l’algherese (di club) Gabriele Maria Noce, originario del Lazio.

L’attenzione è focalizzata anche sui giocatori classificati 2.2 come Matteo Del Zotto, Antonio Caruso, Roberto Miceli, Noah Perfetti, Alessandro Ragazzi e Riccardo Mascarini, tutti potenziali outsider in grado di impensierire i favoriti.

Tra i tennisti locali, il pubblico si aspetta molto da Nicola Porcu (Tc Cagliari) e Nicoló Dessì (Quattro Mori), entrambi classificati 2.3.

Sotto l’attenta regia del direttore del torneo, Andrea Lecca, l’evento si preannuncia come un’occasione imperdibile per ammirare il talento italiano e assistere a sfide appassionanti che definiranno il futuro del tennis nazionale.

Il Tc Monte Urpinu si conferma, ancora una volta, un palcoscenico di eccellenza per il tennis italiano.