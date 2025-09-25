Manutenzione RM Isernia: sospensione e riorganizzazione delle prestazioni

La Direzione Sanitaria Regionale del Molise informa che l’unità di Risonanza Magnetica Nucleare (RM) presso l’Ospedale ‘Veneziale’ di Isernia necessiterà di interventi di manutenzione straordinaria, programmati tra il 29 settembre e il 15 ottobre prossimi.

Questa operazione, di natura tecnica e imprescindibile, mira a preservare l’efficienza operativa e la sicurezza intrinseca di un’apparecchiatura diagnostica di fondamentale importanza per la sanità regionale.

La RM, strumento cruciale per l’imaging medico, richiede una manutenzione periodica accurata per garantire la qualità delle immagini prodotte e minimizzare il rischio di malfunzionamenti.

L’intervento programmato si concentrerà sulla verifica e, se necessario, sulla sostituzione di componenti essenziali, con l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni e prolungare la vita utile dell’apparecchiatura.

Al fine di minimizzare l’impatto sui pazienti, l’Azienda Sanitaria Regionale ha attivato un piano di continuità assistenziale dettagliato.

Tutti i pazienti con appuntamenti programmati nel periodo interessato saranno contattati direttamente dal call center aziendale per riprogrammare le prestazioni in altre sedi convenzionate.

Questo riposizionamento avverrà sfruttando sia le risorse interne dell’Azienda Sanitaria che le strutture dedicate alla riduzione delle liste d’attesa, assicurando che nessun percorso diagnostico venga interrotto.

Si sottolinea che l’intervento di manutenzione, pur richiedendo una temporanea sospensione dell’attività presso la sede di Isernia, non comporterà una perdita di accesso alle prestazioni per la popolazione.

L’impegno della Direzione Sanitaria è quello di ridurre al minimo i tempi di attesa e di garantire che i pazienti ricevano le cure necessarie nel più breve tempo possibile.

Particolare attenzione è stata riservata ai pazienti interni, ovvero coloro che necessitano di RM nell’ambito di percorsi clinici già in corso.

Questi pazienti seguiranno protocolli separati e non subiranno alcuna variazione nella programmazione delle loro prestazioni diagnostiche.

La Direzione Sanitaria Regionale del Molise si impegna a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti relativi ai lavori di manutenzione e ringrazia la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione.

L’investimento in queste attività di manutenzione straordinaria testimonia l’impegno costante dell’azienda sanitaria nel garantire servizi diagnostici di elevata qualità e sicurezza per tutti i cittadini molisani.