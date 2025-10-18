Audi e-tron GT quattro FISI: sportività elettrica e stile inedito a Trento

(Adnkronos) – In occasione del Festival dello Sport di Trento, Audi ha celebrato il legame con la Federazione Italiana Sport Invernali presentando una versione unica della Audi e-tron GT quattro. La coupé a quattro porte full electric si è mostrata in un’inedita livrea FISI, attirando l’attenzione del pubblico in Piazza Duomo. L’evento ha segnato l’avvio della nuova stagione agonistica, con la consegna della flotta Audi alle atlete e agli atleti della Federazione. Tra i modelli scelti, spiccano Audi Q5 plug-in hybrid, Audi RS Q8 e Audi SQ5 TFSI, vetture che incarnano performance, eleganza e versatilità. A sfilare tra le vie del centro anche nomi simbolo dello sport italiano come Federica Brignone, Sofia Goggia, Dorothea Wierer, Dominik Paris e Federico Pellegrino.



Dal 2007 il marchio dei quattro anelli affianca la FISI, rinnovando ogni anno un legame che unisce sportività, tecnologia e sostenibilità. Un rapporto che riflette lo spirito Audi, protagonista tanto sulle piste quanto sulla strada, grazie a una costante ricerca delle massime prestazioni e dell’innovazione. La livrea FISI dell’e-tron GT quattro, creata appositamente per l’occasione, sottolinea questo legame: il design combina elementi grafici rossi e neri su fondo bianco, con il logo della Federazione a dominare la scena. La vettura, realizzata con pellicole decorative speciali, incarna la visione di una sportività sostenibile. Esposta nel cuore di Trento, la variante d’ingresso della gran turismo elettrica unisce potenza e leggerezza: 585 CV di potenza massima e un peso inferiore fino a 40 kg rispetto alle altre versioni in gamma, garantendo prestazioni da vera sportiva a zero emissioni.

