Nuova Nissan LEAF: l’elettrico che cambia le regole del viaggio

(Adnkronos) – Quindici anni dopo aver rivoluzionato il mercato con il primo veicolo elettrico di massa, Nissan LEAF torna in una veste completamente nuova, pronta a riscrivere le regole della mobilità a zero emissioni. La terza generazione, presentata sulle strade di Copenaghen, esprime tutto il progresso tecnologico e stilistico maturato dal marchio giapponese, unendo autonomia record fino a 622 km, ricarica rapida a 150 kW e un design aerodinamico elegante che riduce il coefficiente di resistenza a soli 0,25. Disegnata presso il Global Design Studio di Atsugi, in Giappone, la nuova LEAF adotta linee pure e scolpite, con maniglie a filo, fanali posteriori 3D e cerchi aerodinamici da 19”. Il bagagliaio è capiente e dispone i ben 437 litri di carico mentre il tetto panoramico oscurante a livello elettronico completano un abitacolo progettato per il benessere di chi viaggia. Sette sono le tonalità disponibili per la carrozzeria, tra cui il nuovo Luminous Teal impreziosito da interni in nero o bianco con dettagli viola. La nuova Nissan LEAF è disponibile con due pacchi batteria da 52 kWh o 75 kWh, la nuova LEAF offre fino a 440 o 622 km di autonomia WLTP, con un consumo medio di 13,8 kWh/100 km. In autostrada, percorre fino a 430 km a 110 km/h e ricarica fino a 420 km in soli 30 minuti grazie al sistema fast charge da 150 kW. Il motore elettrico da 160 kW e 355 Nm di coppia consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi Sviluppata sulla piattaforma modulare CMF-EV, condivisa con la Nissan Ariya, la nuova LEAF adotta sospensioni MacPherson anteriori e multi-link posteriori, il ProPILOT Assist con Navi-link, l'e-Pedal Step, l'Around View Monitor 3D con otto viste selezionabili e telecamere perimetrali e la telecamera frontale “trasparente” che mostra le ruote anteriori come viste attraverso il cofano per manovre millimetriche. Infine per chi guida poi troviamo due grande display da 14,3 pollici assistiti da una suite Google integrata e app NissanConnect Services che rendono la nuova LEAF un vero e proprio hub digitale su ruote.

