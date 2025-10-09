Audi Q4 e-tron Custom edition: l’elettrico premium accessibile con incentivi

(Adnkronos) –

Audi amplia l’offerta del suo SUV compatto a zero emissioni con la nuova Q4 e-tron Custom edition, una serie speciale che nasce dalla versione 40 e-tron da 204 CV. Con un listino fissato a 42.690 euro, l’inedita proposta entra a pieno titolo negli incentivi statali 2025, permettendo di ottenere vantaggi economici fino a 11.000 euro. Rispetto all’allestimento Business, la nuova serie si distingue per dettagli dal carattere sportivo: vernice metallizzata, cerchi Aero da 19 pollici e vetri oscurati. Di serie rimangono dotazioni di rilievo come portellone elettrico, sedili anteriori riscaldabili, sistema audio Audi sound system da 180 Watt, servizi Audi connect, MMI plus, Audi phone box, interfaccia smartphone, telecamera posteriore e un pacchetto completo di assistenza alla guida con cruise control adattivo, mantenimento corsia, assistente alla sterzata e alla svolta con funzione di emergenza. La Q4 e-tron Custom edition garantisce fino a 411 chilometri di autonomia WLTP, grazie alla batteria da 63 kWh, e ricarica rapida fino a 165 kW che consente di passare dal 10% all’80% in soli 24 minuti. Per chi desidera un equipaggiamento ancora più completo, senza rinunciare all’Ecobonus, sono disponibili i pacchetti opzionali Business Advanced ed S line, che permettono di ricreare le versioni superiori in gamma senza incidere sul prezzo di listino rilevante ai fini degli incentivi. Con questo modello, Audi rafforza la competitività della gamma Q4 e-tron, in costante crescita all’interno della strategia elettrica del marchio, che nel 2025 ha già registrato un incremento del 46% nelle immatricolazioni grazie all’arrivo delle nuove piattaforme premium PPE e a un’offerta sempre più diversificata.

