Mazda CX-30 Ad’vantage: stile e valore in un crossover ibrido

(Adnkronos) – Mazda amplia la propria gamma con la Mazda CX-30 Ad’vantage, una nuova versione speciale del crossover compatto che unisce stile, tecnologia e convenienza. Pensata per chi cerca un’auto capace di distinguersi senza rinunciare alla funzionalità, questa edizione limitata nasce per esaltare il rapporto qualità-prezzo, mantenendo alti gli standard di sicurezza e comfort. All’esterno, il design dinamico della carrozzeria è arricchito da dettagli esclusivi: cerchi in lega da 18 pollici neri, vetri posteriori oscurati e finiture nero lucido. All’interno, spiccano le cuciture rosse che donano un carattere sportivo e raffinato all’abitacolo, valorizzando uno spazio progettato per coniugare praticità ed estetica. La dotazione di serie della Mazda CX-30 Ad’vantage è completa e orientata al comfort: sistemi avanzati di assistenza alla guida, infotainment di ultima generazione con integrazione Amazon Alexa e tecnologie connesse per garantire sicurezza e praticità in ogni viaggio. Il tutto senza dimenticare la filosofia Jinba Ittai, che rende la guida coinvolgente e naturale, sia in città che sulle lunghe percorrenze. Derivata dall’allestimento Homura, questa versione si posiziona tra Prime-Line e Centre-Line, offrendo un’alternativa strategica nella gamma. Con il suo mix di stile, personalità e convenienza, la Mazda CX-30 Ad’vantage si propone come un crossover ibrido versatile e competitivo, capace di rispondere alle esigenze di una clientela moderna e attenta ai dettagli.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)