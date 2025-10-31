BYD TECH PILLS #3 Vehicle to Load: quando l’auto diventa una fonte di energia

(Adnkronos) –

BYD, punto di riferimento mondiale nella mobilità elettrica e nell’innovazione sostenibile, ridefinisce il concetto di spostamento, trasformando ogni veicolo in una riserva mobile di energia. Tutta la gamma del marchio è infatti dotata della tecnologia Vehicle to Load (V2L), una soluzione intelligente che consente di erogare elettricità verso l’esterno, rendendo l’auto capace di alimentare altri dispositivi. Grazie al sistema V2L, i modelli BYD possono fornire fino a 3 kW di potenza tramite un adattatore collegato alla presa di ricarica, sufficienti per far funzionare contemporaneamente apparecchi a elevato assorbimento energetico. Laptop, e-bike, scooter elettrici, frigoriferi portatili, utensili professionali e piccoli elettrodomestici possono essere alimentati direttamente dal veicolo, rendendolo un supporto prezioso per ogni situazione, dal lavoro all’aria aperta al tempo libero. La funzione Vehicle to Load amplia i confini della mobilità elettrica, offrendo nuove possibilità a chi sceglie un’auto BYD. Ogni modello diventa così un compagno versatile per chi lavora in movimento, per gli appassionati di outdoor o semplicemente per chi desidera avere sempre una fonte di corrente disponibile in ogni momento. La presenza del V2L su tutti i veicoli del brand riflette una strategia tecnologica coerente, orientata a massimizzare l’utilità della mobilità elettrica anche al di fuori della strada. Con questa soluzione, BYD consolida la propria visione dell’automobile come piattaforma tecnologica evoluta, capace di integrare efficienza, sostenibilità e supporto concreto alla vita quotidiana.

