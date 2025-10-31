EICMA 2025, Motolive festeggia con le leggende del motorsport

(Adnkronos) – Il rombo dei motori e quello degli applausi tornano protagonisti all’ottantaduesima Edizione di EICMA 2025. MotoLive, l’arena racing dell’Esposizione internazionale delle due ruote, festeggia i suoi vent’anni e promette un’edizione veramente da brividi. Dal 6 al 9 novembre andranno in scena gare, show spettacolari, stunt acrobatici e intrattenimento dal palco centrale. Tra i piloti più significativi saranno presenti: Troy Bayliss, Carlos Checa, Marco Melandri, Alex Gramigni, Jeremy McWilliams e Thomas Chareyre, affiancati dagli specialisti del fuoristrada Stefan Everts, Christophe Pourcel, Chicco Chiodi, David Philippaerts e Marco Belli.

Tra i momenti più attesi, il ritorno della Champions Charity Race, duelli a inseguimento che metteranno in pista oltre quaranta piloti suddivisi in due categorie: Rally e Legend.



Dopo il successo delle precedenti edizioni, tornano inoltre le sfide tra maxienduro bicilindriche, in programma giovedì 7 e venerdì 8 novembre: 16 marchi ai cancelletti di partenza, tra cui Aprilia, Benelli, BMW, CFMOTO, Fantic Motor, Harley-Davidson, Honda, Kove, KTM, Moto Morini, MV Agusta, QJ Motor, Triumph, Voge e Yamaha.

Infine ultimo ingrediente di successo della manifestazione sarà presente in EICMA 2025 anche Kevin Schwantz, leggenda texana del motociclismo che guiderà la parata finale dopo ogni gara.

