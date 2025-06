Honda trasforma Goodwood 2025 in un set cinematografico a cielo aperto

(Adnkronos) – Dal 10 al 13 luglio, l’affascinante scenario del Goodwood Festival of Speed ospiterà un’inedita esperienza firmata Honda, ispirata al mondo del cinema e costruita attorno alla sua visione di mobilità elettrificata. Lo stand, progettato come un autentico set cinematografico, accoglierà l’intera gamma del marchio, insieme a esperienze interattive e performance dinamiche su strada. Tra le novità più attese, il debutto europeo del prototipo Honda 0 SUV, appena visto al CES di Las Vegas, la nuova Prelude e:HEV pronta per la sua prima dimostrazione dinamica in Europa e la Civic Type R Ultimate Edition, accompagnata dal compatto e sportivo Super EV Concept. Quest’ultimo, con livrea viola e architettura elettrica di nuova generazione, anticipa la filosofia Honda per i veicoli urbani del futuro. Sul fronte moto, tornano i concept svelati a EICMA 2024: l’EV Fun Concept, prima moto elettrica full size di Honda, e l’Urban EV Concept, studiata per la mobilità quotidiana. Spazio anche al motore V3 con compressore elettrico, anteprima mondiale del roadshow "Dream Tech", e al rasaerba robotizzato Miimo, reinterpretato come spalla perfetta da action movie. Lo stand proporrà inoltre esperienze immersive in extended reality: i visitatori potranno girare un trailer a bordo della Civic Type R, posare per un poster d’azione AI, volare su un HondaJet o attraversare canyon virtuali su una Gold Wing. L’adrenalina proseguirà lungo la celebre cronoscalata di Goodwood con il ritorno della Williams FW11, la prima monoposto motorizzata Honda a vincere un titolo mondiale, guidata da Nigel Mansell

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)