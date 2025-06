PEUGEOT E-208 GTi: debutto alla 24 Ore di Le Mans

(Adnkronos) – Il 13 giugno 2025, PEUGEOT ha riportato in scena la sigla GTi in versione completamente elettrica, svelando la nuova E-208 GTi alla 24 Ore di Le Mans. Una presentazione carica di significato, in un contesto profondamente legato al DNA sportivo del marchio, dove il pubblico ha potuto scoprire un modello che fonde storia e futuro. Spinta da un motore elettrico da 280 CV e 345 Nm, la E-208 GTi ha offerto uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 5,7 secondi. L’assetto ribassato di 30 mm, le carreggiate allargate e i cerchi forati da 18” hanno rafforzato la presenza su strada, richiamando lo stile iconico della 205 GTi, cui rende omaggio anche l’esclusiva tinta rossa. All’interno, l’atmosfera è rimasta fedele allo spirito GTi: sedili sportivi con inserti rossi, volante compatto rivestito in Alcantara e illuminazione ambientale rossa, con grafica digitale dedicata. Il sistema audio sportivo ha completato l’esperienza sensoriale. Il telaio è stato messo a punto dagli ingegneri PEUGEOT Sport, con sospensioni dedicate, differenziale autobloccante e freni anteriori da 355 mm con pinze a 4 pistoncini. Il tutto supportato da pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 per garantire massimo grip. Grazie alla batteria da 54 kWh e alla gestione termica ottimizzata, la E-208 GTi ha offerto fino a 350 km di autonomia nel ciclo WLTP. Le soluzioni di ricarica rapida e i servizi connessi MyPEUGEOT hanno completato una dotazione di alto profilo, pensata per chi cerca prestazioni, stile e sostenibilità. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)