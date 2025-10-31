Mazda rinnova il suo logo al Japan Mobility Show 2025

(Adnkronos) –

Mazda Motor Corporation ha annunciato l’introduzione di una nuova versione del proprio logo, simbolo del percorso di evoluzione del marchio e della sua visione verso una mobilità sempre più centrata sull’uomo. L’anteprima mondiale è prevista al Japan Mobility Show 2025, dove il costruttore giapponese presenterà anche una panoramica sulla propria strategia di lungo periodo, incentrata su innovazione, sostenibilità e piacere di guida. Il nuovo emblema rappresenta un’evoluzione profonda, ma rispettosa della tradizione. Mantiene infatti l’essenza del simbolo introdotto nel 1997, che reinterpretava la lettera “M” con la forma stilizzata di ali in volo: un richiamo alla libertà, al dinamismo e alla passione che da sempre caratterizzano il marchio. Oggi questa immagine si rinnova con linee più pulite, proporzioni armoniose e una forma slanciata che ne esalta la riconoscibilità. Il risultato è un segno grafico più moderno, capace di comunicare l’identità Mazda in modo chiaro e immediato, soprattutto negli ambienti digitali, dove leggibilità e impatto visivo sono fondamentali. Anche il logotipo Mazda è stato aggiornato, con un carattere tipografico più contemporaneo e una resa visiva che riflette la tensione costante verso il futuro. Questo restyling non è solo un esercizio estetico: è la testimonianza della filosofia del marchio, da sempre guidata dal principio della “

gioia di guidare

” e dal valore di un approccio “

profondamente umano”.

Mazda mira a offrire esperienze di mobilità che vadano oltre la semplice funzione del mezzo, trasformando ogni viaggio in un momento di gioia, connessione ed emozione autentica.

La casa di Hiroshima ribadisce così la volontà di coniugare innovazione tecnologica e design emozionale, elementi che continuano a definire il suo DNA. Con la presentazione del nuovo logo, Mazda apre un capitolo inedito della propria storia, riaffermando il desiderio di costruire un futuro dove estetica, sostenibilità e piacere di guida convivano in perfetto equilibrio.

