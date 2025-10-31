MINI Paul Smith Edition: stile britannico e design d’autore

(Adnkronos) – La MINI Paul Smith Edition segna un nuovo capitolo nella collaborazione tra due icone britanniche. Presentata al Japan Mobility Show di Tokyo, l’edizione speciale unisce artigianalità, creatività e innovazione, incarnando la filosofia “Classic with a twist” del celebre stilista inglese. Disponibile nelle versioni 3 porte, 5 porte e Cabrio, la vettura esprime l’essenza del design MINI attraverso l’estro di Paul Smith. “È stato un privilegio reinterpretare un’icona con colori e dettagli inaspettati”, ha dichiarato lo stilista. Il carattere distintivo dell’edizione risiede nella scelta cromatica e nei particolari esclusivi. Tre le tinte per la carrozzeria: Statement Grey, reinterpretazione del colore della Mini Austin Seven del 1959; Inspired White, omaggio al beige classico e Midnight Black Metallic. Accenti in Nottingham Green, tributo alla città natale di Paul Smith, impreziosiscono calandra, specchietti e coprimozzi, mentre il tetto può presentare righe nere lucide e opache di diverso spessore. I cerchi in lega Night Spoke da 18 pollici con finitura Dark Steel Flash completano l’estetica insieme alla firma Paul Smith sul listello posteriore. L’abitacolo riflette un’eleganza sobria e moderna. I sedili sportivi Nightshade Blue in Vescin si abbinano a superfici in tessuto tecnico e cuciture multicolore ispirate alla “Signature Stripe”. La strumentazione digitale offre sfondi dedicati, mentre la luce di cortesia proietta la scritta “Hello” a terra, accompagnata dal motto “Every day is a new beginning”. La collaborazione tra MINI e Paul Smith, iniziata nel 1998, prosegue con questa edizione che rinnova il legame tra stile britannico e innovazione, fondendo tradizione, ironia e design contemporaneo.

