Amazon “obbliga” alcuni utenti a passare ad Alexa Plus

- Advertisement -

(Adnkronos) – Amazon ha iniziato ad aggiornare d'ufficio gli account di numerosi sottoscrittori Prime alla nuova versione Alexa Plus, per il momento solo negli States. L’operazione, segnalata con insistenza sulla piattaforma Reddit nelle ultime settimane, non sembra prevedere una fase di adesione volontaria, traducendosi in un passaggio forzato ai nuovi sistemi di intelligenza artificiale. Nonostante la natura impositiva dell'aggiornamento, l’azienda ha comunque previsto una procedura di ripristino immediata per gli utenti meno soddisfatti, i quali possono tornare alla configurazione originale dell'assistente impartendo il comando vocale per uscire dal nuovo ecosistema. Il lancio di Alexa Plus rappresenta la risposta strategica di Jeff Bezos all’avanzata di Google Gemini e degli altri assistenti di nuova generazione basati su modelli linguistici di grandi dimensioni. L'obiettivo è trasformare l'interazione domestica in un dialogo più fluido e complesso, superando i limiti dei vecchi comandi preimpostati. Tuttavia, la transizione verso l'intelligenza artificiale generativa sta incontrando ostacoli tecnici simili a quelli già osservati nella concorrenza, dove le allucinazioni digitali e gli errori di identificazione degli oggetti hanno spesso compromesso l'affidabilità dei sistemi domestici. Le prime reazioni della community evidenziano una marcata resistenza verso questo nuovo corso. Le critiche principali si concentrano su una percepita alterazione della personalità vocale dell'assistente e, soprattutto, su un incremento significativo della latenza nelle risposte, che rende l'interazione meno immediata rispetto al passato. Oltre ai problemi tecnici, emerge una gestione aggressiva degli spazi promozionali: diversi utenti segnalano che, una volta effettuato il downgrade alla versione standard, il sistema tenderebbe a inviare un numero elevato di annunci pubblicitari volti a spingere l'utente a riattivare le funzioni avanzate di Alexa Plus.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)