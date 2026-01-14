Meta smantella la divisione gaming per la realtà virtuale

- Advertisement -

(Adnkronos) – Il colosso guidato da Mark Zuckerberg ha confermato ufficialmente la chiusura di Armature Studio, Sanzaru Games e Twisted Pixel. La notizia, inizialmente anticipata da un report di Bloomberg e successivamente confermata dalla stessa Meta, si inserisce in un più ampio piano di ridimensionamento della divisione Reality Labs che prevede l'uscita di oltre mille dipendenti. Si tratta di una manovra che colpisce direttamente il settore software legato ai visori per la realtà virtuale, segnando una netta inversione di tendenza rispetto alla politica di acquisizioni condotta tra il 2020 e il 2022. Il portfolio degli studi coinvolti include titoli di assoluto rilievo nel panorama videoludico contemporaneo. Armature Studio è nota al grande pubblico per aver curato la fortunata trasposizione in realtà virtuale di Resident Evil 4, oltre ad aver lavorato su Batman: Arkham Origins Blackgate. Sanzaru Games rappresenta forse la perdita più significativa in termini di continuità produttiva, essendo l'autrice dell'apprezzata saga di Asgard’s Wrath e avendo legato in passato il proprio nome a franchise storici come Sly Cooper per conto di Sony. Twisted Pixel, acquisita insieme ad Armature nell'ottobre del 2022, era invece celebre per titoli di culto dell'era Xbox 360 come ‘Splosion Man. La strategia di Meta sembra ora puntare a una diversa priorità tecnologica, allontanandosi progressivamente dalle ambizioni iniziali legate al metaverso. Un portavoce della società ha infatti chiarito che il disinvestimento nel settore gaming è funzionale al potenziamento della divisione Wearables. Le risorse precedentemente allocate allo sviluppo di contenuti VR saranno reinvestite per sostenere la crescita e la ricerca nel campo dei dispositivi indossabili, confermando la volontà del gruppo di ridefinire i propri obiettivi industriali per l'anno in corso.

