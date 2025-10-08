Modalità in incognito in arrivo su WhatsApp, come funziona

(Adnkronos) – Secondo quanto riportato dai tracker di funzionalità, l’app di messaggistica di Meta sta testando una novità chiamata “Incognito Mode” dedicata alle chat con Meta AI: un passo verso una gestione più consapevole e riservata delle interazioni con assistenti virtuali e chatbot sempre più diffusi. La nuova modalità Incognito permetterà agli utenti di interagire con i bot e gli strumenti basati su intelligenza artificiale all’interno di WhatsApp senza che la cronologia venga salvata. In pratica, le conversazioni svolte in questa modalità non verranno memorizzate dall’app, garantendo così una sessione privata e temporanea, ideale per attività che richiedono riservatezza come richieste di assistenza, comandi vocali o interrogazioni automatizzate. L’obiettivo è dare agli utenti maggiore controllo su ciò che condividono e su come i loro dati vengono gestiti, introducendo un sistema che si discosta dai tradizionali modelli di raccolta dati delle AI conversationali. Uno dei principali problemi dei chatbot è la raccolta dei dati durante le interazioni. Con la modalità Incognito, WhatsApp intende offrire un’alternativa “no-trace”: una volta attivata, le conversazioni non verranno registrate, riducendo il rischio di fughe di dati. Le informazioni generate resteranno solo per la durata della sessione, senza essere trattenute per analisi future, e l’utente potrà decidere quali dati condividere. Anche se la funzione non è stata ancora lanciata ufficialmente, dalle versioni in test emergono alcune indicazioni sul funzionamento: l’attivazione sarà probabilmente manuale e opzionale, tramite le impostazioni dedicate alle chat con Meta AI. Una volta abilitata, la modalità garantirà che tutti i dati vengano eliminati alla fine della conversazione, senza lasciare tracce nei server o nella cronologia locale. La privacy è da tempo al centro del dibattito sulle comunicazioni digitali, e con la diffusione crescente delle IA conversazionali diventa sempre più urgente trovare strumenti efficaci per proteggerla. L’introduzione della modalità Incognito va proprio in questa direzione. La nuova modalità interesserà esclusivamente le chat con i bot di Meta AI, come assistenti virtuali e sistemi automatizzati per servizi clienti, lasciando inalterate le conversazioni personali e di gruppo tra utenti. WhatsApp non ha ancora annunciato una data ufficiale per il rilascio, ma il fatto che la funzione sia già comparsa nelle versioni beta suggerisce che il debutto potrebbe avvenire nelle prossime settimane.

