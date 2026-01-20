Ningtendo PXbox 5, youtuber cinese costruisce la console tre in uno

- Advertisement -

(Adnkronos) – L'ambizione di unificare l'ecosistema gaming sotto un'unica scocca ha spinto l'appassionata cinese Xiao Ningzi, nota come XNZ, a realizzare un dispositivo capace di ospitare contemporaneamente il cuore tecnologico di PlayStation 5, Xbox Series X e della nuova Switch 2. Il progetto, battezzato con l'ironico nome di Ningtendo PXBOX 5, nasce dall'esigenza pratica di eliminare l'ingombro di tre macchine distinte e la necessità di gestire cavi e alimentazioni separate. Per la struttura esterna, la creatrice si è ispirata al celebre design a cilindro del Mac Pro di Apple, sfruttandone la geometria triangolare interna per disporre le schede madri dei tre produttori in modo compatto e funzionale. Il fulcro tecnico della costruzione risiede nel sistema di dissipazione, dove l'innovazione moderna incontra una tradizione metallurgica millenaria. Di fronte ai costi proibitivi della fresatura CNC per un dissipatore triangolare personalizzato, XNZ ha optato per la tecnica della fusione a cera persa, un metodo di lavorazione del metallo storicamente radicato in Cina. Questo processo ha permesso di trasformare un modello stampato in plastica PLA in un solido blocco metallico attraverso la creazione di uno stampo refrattario, garantendo una gestione del calore efficace senza gravare eccessivamente sul budget. Il raffreddamento è affidato a una singola ventola posizionata alla base della struttura, che spinge l'aria verso l'alto ricalcando la filosofia costruttiva della Xbox Series X. Sotto il profilo operativo, la Ningtendo PXBOX 5 gestisce le risorse energetiche in modo centralizzato grazie a un alimentatore condiviso da 250 watt che serve l'intero sistema. Sebbene le piattaforme non possano operare simultaneamente per ovvie ragioni di assorbimento e temperatura, l'architettura interna consente di passare da un hardware all'altro in circa tre secondi. Il risultato finale non è soltanto un esercizio di stile artigianale, ma una soluzione concreta che riduce la complessità dell'intrattenimento domestico, integrando piastre di rame per il contatto termico e una disposizione dei componenti che massimizza l'efficienza dello spazio disponibile.

