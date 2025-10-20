Scarica LuccaCG Assistant

cityfood
lunedì 20 Ottobre 2025
Tecnologia

(Adnkronos) –
Scarica o aggiorna la tua versione di LuccaCG Assistant e porta sempre con te l’universo di Lucca Comics & Games. 
Versione Android
 
Versione iPhone
  L'app ufficiale di Lucca Comics & Games ti permetterà di immergerti e navigare con confidenza nella miriade di proposte del festival, all'insegna di una partecipazione sempre più attiva. – Visualizzare tutti gli eventi presenti o futuri inseriti nel programma – Ricercare gli eventi utilizzando comodi filtri per data, tipo, location, ospiti, partner ecc. – Ricevere una notifica quando ci sono nuovi eventi (i nuovi eventi vengono evidenziati con un etichetta all'interno del programma) – Inserire gli eventi tra i preferiti in modo tale da creare un "programma personale" – Ricevere tutte le notifiche relative agli eventi preferiti – Creare gruppi con amici vecchi e nuovi, che condividono le stesse passioni – Sapere se altri amici e quali appartenenti a uno stesso gruppo parteciperanno a un evento (evidenziato dall'icona Friends)
 – Consultare tutte le ultime novità pubblicate da Lucca Comics & Games – Visualizzare le location da visitare per raggiungere tutti gli eventi con facilità  Consultare tutte le informazioni anche offline
 – Avere un link diretto per partecipare ai Lucca Comics & Games Community Awards
 – Conoscere i tempi di attesa in determinati padiglioni 
