Scarica LuccaCG Assistant

Scarica o aggiorna la tua versione di LuccaCG Assistant e porta sempre con te l'universo di Lucca Comics & Games.

L'app ufficiale di Lucca Comics & Games ti permetterà di immergerti e navigare con confidenza nella miriade di proposte del festival, all'insegna di una partecipazione sempre più attiva. Con questa app puoi: Visualizzare tutti gli eventi presenti o futuri inseriti nel programma Ricercare gli eventi utilizzando comodi filtri per data, tipo, location, ospiti, partner ecc. Ricevere una notifica quando ci sono nuovi eventi (i nuovi eventi vengono evidenziati con un etichetta all'interno del programma) Inserire gli eventi tra i preferiti in modo tale da creare un "programma personale" Ricevere tutte le notifiche relative agli eventi preferiti Creare gruppi con amici vecchi e nuovi, che condividono le stesse passioni Sapere se altri amici e quali appartenenti a uno stesso gruppo parteciperanno a un evento (evidenziato dall'icona Friends) Consultare tutte le ultime novità pubblicate da Lucca Comics & Games Visualizzare le location da visitare per raggiungere tutti gli eventi con facilità Consultare tutte le informazioni anche offline Avere un link diretto per partecipare ai Lucca Comics & Games Community Awards Conoscere i tempi di attesa in determinati padiglioni Scarica o aggiorna la tua versione di LuccaCG Assistant e porta sempre con te l’universo di Lucca Comics & Games.

