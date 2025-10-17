sabato 18 Ottobre 2025
10.3 C
Rome
Tecnologia

Scarica LuccaCG Assistant

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Scarica o aggiorna la tua versione di LuccaCG Assistant e porta sempre con te l’universo di Lucca Comics & Games. 
Versione Android
 
Versione iPhone
  L'app ufficiale di Lucca Comics & Games ti permetterà di immergerti e navigare con confidenza nella miriade di proposte del festival, all'insegna di una partecipazione sempre più attiva. Con questa app puoi:  Visualizzare tutti gli eventi presenti o futuri inseriti nel programma  Ricercare gli eventi utilizzando comodi filtri per data, tipo, location, ospiti, partner ecc.  Ricevere una notifica quando ci sono nuovi eventi (i nuovi eventi vengono evidenziati con un etichetta all'interno del programma)  Inserire gli eventi tra i preferiti in modo tale da creare un "programma personale"  Ricevere tutte le notifiche relative agli eventi preferiti  Creare gruppi con amici vecchi e nuovi, che condividono le stesse passioni  Sapere se altri amici e quali appartenenti a uno stesso gruppo parteciperanno a un evento (evidenziato dall'icona Friends)  Consultare tutte le ultime novità pubblicate da Lucca Comics & Games  Visualizzare le location da visitare per raggiungere tutti gli eventi con facilità  Consultare tutte le informazioni anche offline  Avere un link diretto per partecipare ai Lucca Comics & Games Community Awards  Conoscere i tempi di attesa in determinati padiglioni Scarica o aggiorna la tua versione di LuccaCG Assistant e porta sempre con te l’universo di Lucca Comics & Games. 
—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap