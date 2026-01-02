Starlink, ridotta la flotta di Elon Musk per evitare il caos in orbita

- Advertisement -

(Adnkronos) – SpaceX ha pianificato una significativa riorganizzazione della propria infrastruttura satellitare per l'anno appena iniziato. Michael Nicolls, vicepresidente dell'ingegneria Starlink, ha confermato che l'azienda procederà con il progressivo abbassamento dei propri dispositivi, portandoli dagli attuali 550 chilometri a una quota di 480 chilometri. Questa manovra strategica non è dettata da necessità tecniche di trasmissione, quanto dalla crescente urgenza di garantire la sicurezza nello spazio orbitale, un ambiente oggi sempre più congestionato dal proliferare di infrastrutture private e governative. La decisione segue un recente incidente avvenuto a dicembre, quando uno dei satelliti della rete ha subito un'anomalia tecnica che ne ha interrotto le comunicazioni a circa 418 chilometri di altitudine. L'evento ha generato una modesta quantità di detriti orbitanti e ha suggerito un possibile cedimento strutturale o una piccola esplosione a bordo, un evento raro ma critico per il gigante della connettività globale. Portando la flotta al di sotto della soglia dei 500 chilometri, la creatura di Elon Musk intende posizionarsi in una zona meno densamente popolata da rottami e altre costellazioni programmate, riducendo drasticamente le probabilità statistiche di impatti cinetici. Con una rete che conta ormai quasi 10.000 unità operative, Starlink rappresenta attualmente il maggiore operatore satellitare al mondo. La densità raggiunta da questa maglia tecnologica impone nuovi standard di gestione del traffico, specialmente in un contesto in cui la corsa ai servizi a banda larga e alle immagini satellitari sta accelerando i ritmi di lancio a livello globale. Il riposizionamento a 480 chilometri dovrebbe facilitare anche un rientro atmosferico più rapido dei satelliti giunti a fine ciclo vita, limitando la permanenza di oggetti inerti nelle traiettorie più trafficate attorno alla Terra.

