TCL al CES 2026 tra premi e innovazioni nel mondo degli schermi

(Adnkronos) – L'edizione 2026 del Consumer Electronics Show ha confermato il ruolo di TCL nel panorama tecnologico internazionale, con l'assegnazione di numerosi premi durante i Global Top Brands Awards. Il protagonista assoluto della presenza dell'azienda a Las Vegas è stato il televisore X11L SQD-Mini LED, che ha ricevuto dall'International Data Group il prestigioso Gold Award per l'innovazione tecnologica nei display. Questo modello rappresenta un punto di svolta nel settore grazie all'introduzione della tecnologia SQD-Mini LED, progettata per garantire una precisione cromatica superiore e una luminosità senza precedenti attraverso un numero elevato di zone di local dimming, il tutto integrato in un design ultrasottile già certificato da TÜV Rheinland per la qualità dell'immagine. L’impegno del marchio nella ricerca e sviluppo si è manifestato con forza anche nel comparto mobile, dove la tecnologia NXTPAPER 4.0 ha ridefinito gli standard della protezione visiva. Lo smartphone NXTPAPER 70 Pro è stato premiato per la sua capacità di eliminare riflessi e bagliori in ambienti esterni grazie a una sofisticata litografia a nano matrice del pannello. Sulla stessa linea si inserisce il tablet TCL Note A1, che ha convinto la critica per l'esperienza d'uso simile alla carta e per l'integrazione di strumenti di produttività basati su intelligenza artificiale, capaci di gestire traduzioni istantanee e sintesi automatiche dei testi. La strategia di diversificazione di TCL ha trovato riscontro anche nei settori dei dispositivi indossabili e della climatizzazione avanzata. Lo smartwatch per bambini MOVETIME MT48 ha ottenuto il riconoscimento di TWICE grazie all'adozione di un sistema GPS dual-band e protocolli di sicurezza basati su AI, pensati per garantire una maggiore autonomia ai più piccoli e tranquillità ai genitori. Infine, l'innovazione ha toccato il settore domestico con i condizionatori della serie AHU, premiati per una tecnologia di adattamento automatico del voltaggio che semplifica drasticamente gli interventi di manutenzione e l'efficienza complessiva dell'impianto, confermando la visione trasversale del brand verso un futuro connesso.

