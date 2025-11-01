Gosens out: Assenza chiave per il Milan in vista di Lecce.

La formazione rossonera che si appresta ad affrontare il Lecce, domani al Franchi, presenta una significativa assenza: quella di Robin Gosens.

L’ala tedesca, pedina importante nello scacchiere tattico di Stefano Pioli, è stata esclusa dalla lista dei 23 convocati a seguito di un infortunio occorso durante la recente sfida contro l’Inter, disputata a San Siro.

L’uscita prematura dal campo, mercoledì, aveva destato preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico, preoccupazioni che si sono concretizzate con l’esito degli accertamenti diagnostici.

L’analisi ha rivelato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra, un danno muscolare che, pur non essendo gravissimo, richiede un percorso di recupero mirato e una gestione prudente per evitare il rischio di recidiva.

L’assenza di Gosens, per sua stessa ammissione, priva la squadra di una dinamicità e una capacità di spinta sulla fascia sinistra che si sono rivelate preziose in diverse occasioni.

La sua versatilità, infatti, gli consente di interpretare diversi ruoli, offrendo soluzioni tattiche sia in fase difensiva che offensiva.

L’infortunio, purtroppo, preclude a Gosens la partecipazione non solo alla partita contro il Lecce, ma anche alle prossime sfide cruciali per gli obiettivi stagionali del Milan. In particolare, salterà l’impegno di Conference League contro il Mainz, un incontro potenzialmente decisivo per la qualificazione, e il successivo scontro diretto in campionato contro il Genoa, una partita che potrebbe avere un impatto significativo sulla classifica.

Il percorso riabilitativo è già in atto e il giocatore sarà costantemente monitorato dallo staff medico, con una rivalutazione prevista durante la pausa rappresentata dalla sosta internazionale.

La speranza è che il riposo e le terapie specifiche consentano una rapida guarigione e un ritorno in campo il prima possibile, per permettere a Gosens di contribuire nuovamente con la sua energia e il suo talento alla causa rossonera.

L’assenza impone ad Pioli di dover trovare soluzioni alternative per garantire la copertura della fascia e mantenere l’equilibrio tattico, ponendo una sfida aggiuntiva alla squadra in un momento cruciale della stagione.