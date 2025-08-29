Spezia, derby shock e ritiri complicati: il cammino è in salita.

La stagione 24/25 dello Spezia ha inaugurato un percorso segnato da una fragilità inattesa, culminata con la prima sconfitta in campionato contro la Carrarese, un derby carico di implicazioni emotive e strategiche.

L’anno precedente, la squadra aveva dimostrato una notevole solidità, mantenendo l’invincibilità per quindici incontri, un segno tangibile di un gruppo coeso e una preparazione impeccabile.

Questa volta, la narrazione è diversa, intessuta di incertezze e ostacoli iniziali.

La partenza per il ritiro, elemento cruciale nella costruzione di una stagione vincente, si è rivelata problematica.

Oltre alla partenza di Bandinelli e Vignali, già stabilita, la sessione estiva ha visto emergere difficoltà significative, con situazioni complesse che hanno coinvolto giocatori chiave come Aurelio e Vlahovic.

Hristov e Cassata hanno inoltre affrontato un ritiro incompleto, evidenziando una situazione di affaticamento fisico o difficoltà di integrazione, come sottolineato dall’analisi del tecnico Luca D’Angelo.

Il percorso di recupero della rosa completa rappresenta una priorità assoluta.

Il mister esprime la ferma convinzione che, una volta raggiunta la piena disponibilità di tutti gli effettivi, la squadra possa competere efficacemente con qualsiasi avversario.

Tuttavia, l’analisi post-partita rivela aspetti critici: il risultato finale è la diretta conseguenza di una prestazione al di sotto delle aspettative, segnata da errori che hanno permesso alla Carrarese di guadagnare un vantaggio significativo.

La successiva espulsione ha ulteriormente complicato la gestione della partita, rendendo più arduo il tentativo di rimonta.

Per la partita contro il Catanzaro, la disponibilità di Vlahovic rappresenta un primo spiraglio, mentre Aurelio dovrà attendere la sosta per essere reintegrato.

Beruatto, l’ultimo acquisto, si presenta come una potenziale risorsa, anche se inizialmente destinato a un ruolo di supporto dalla panchina.

L’entusiasmo del tecnico per le sue qualità è palpabile: il giocatore non solo apporta competenze tecniche rilevanti, ma anche un carattere solido e una mentalità vincente che possono arricchire il tessuto del gruppo.

La sfida contro il Catanzaro si preannuncia complessa.

La squadra ospite è nota per il suo gioco tecnico e strutturato, e D’Angelo si aspetta una partita intensa e impegnativa.

Sarà necessario rispolverare lo spirito combattivo e l’abilità di adattamento che hanno caratterizzato lo Spezia in anni passati, dimostrando una volta ancora la capacità di affrontare avversari ostici con determinazione e ingegno.

Il ritorno alla vittoria, e il recupero dell’identità spezzina, rappresentano un imperativo per il prosieguo della stagione.