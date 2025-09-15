Freeze: Nuova Vita e Priorità Figlie tra Luci e Silenzi

“Freeze – Chi sta fermo vince!” non è solo un nuovo programma televisivo per me, ma un’iniezione di energia, un’occasione per riscoprire la gioia di creare e condividere emozioni con il pubblico.

La collaborazione con Rai e Fremantle rappresenta un dono inaspettato, un riconoscimento che nutre il mio animo e mi spinge a superare i confini della routine.

Lavorare con Nicola Savino sarà un’esperienza stimolante, un confronto creativo che amplierà le mie prospettive.

La televisione, per me, è un mestiere che trascende il semplice intrattenimento; è un ponte che mi connette con le persone, un luogo dove posso esprimere la mia passione e il mio talento.

Ma al di là del successo professionale, la mia vita è scandita dall’amore incondizionato per Luna e Alma, le due figure centrali del mio universo.

La loro serenità e il loro benessere sono la mia priorità assoluta, il faro che guida le mie scelte.

Le recenti vicende personali hanno inevitabilmente generato attenzione mediatica, e ho scelto di rispondere con un atteggiamento di prudente riserbo.

Questa decisione non nasce da un desiderio di occultamento o di elusione, bensì da una ferma volontà di proteggere la loro innocenza e la loro spensieratezza, preservando la sacralità del loro mondo infantile.

Il silenzio è, in questo contesto, un atto di difesa, un modo per salvaguardare la loro fragilità.

Ho delegato alla mia rappresentanza legale la gestione delle comunicazioni ufficiali, consapevole che la voce di un professionista può garantire una maggiore obiettività e distacco.

La verità, pur rimanendo un bene privato e inalienabile, è qualcosa che io conosco intimamente e che, in un’ottica di rispetto reciproco, è anche nota all’altra parte coinvolta.

L’espressione della libertà individuale è un diritto innegabile, e ognuno è libero di esprimere il proprio punto di vista, di condividere le proprie emozioni, di raccontare la propria versione dei fatti.

Io, nel rispetto della mia scelta e della necessità di tutelare le mie figlie, preferisco concentrarmi sulla mia attività professionale e sulle gioie che questa mi offre, godendo appieno di questo momento ricco di opportunità e di crescita personale.

La mia priorità, ora e sempre, è la loro felicità.