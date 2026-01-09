Crisi Arbitrale: Il VAR Amplifica gli Errori e Frustra i Tifosi

L’attuale stagione calcistica è segnata da un’evidente crisi di sistema che riguarda profondamente il ruolo e la percezione dell’arbitraggio.

Non si tratta di un fenomeno isolato, ma di una problematica strutturale che incide negativamente sull’integrità delle competizioni e sulla fiducia dei tifosi.

Le recenti vicende, e in particolare l’esperienza vissuta dalla squadra in campo mercoledì, rappresentano un sintomo acuto di una dinamica più complessa.

L’auspicio iniziale che il sistema VAR potesse fungere da valido supporto decisionale per gli arbitri si è trasformato, in questa fase, in un paradosso.

Invece di fornire chiarezza e precisione, il VAR sembra, in molti casi, amplificare gli errori, allungare i tempi di interruzione del gioco e, soprattutto, introdurre un elemento di incertezza che condiziona l’andamento della partita.

La lunga durata delle revisioni, spesso seguita da decisioni contestabili, crea frustrazione e alimenta il sospetto di una manipolazione esterna al campo.

Giovanni Manna, direttore sportivo del club, ha espresso con chiarezza la sua preoccupazione, sottolineando la necessità di un’analisi approfondita e di un intervento mirato.

Non si tratta di una critica generalizzata all’operato degli arbitri, che spesso dimostrano competenza e professionalità, ma di una riflessione critica sull’impatto del VAR, che sembra aver invertito la sua funzione originaria.

La partita contro il Verona, pur conclusasi con un pareggio, è emblematico di questa situazione.

La squadra, reduce da un periodo di brillantezza e gioco propositivo, ha mostrato una leggera flessione nel primo tempo, un calo di energia fisiologico in una stagione intensa.

La reazione, tuttavia, è stata incoraggiante, testimoniando la resilienza e la determinazione del gruppo.

Nonostante ciò, la dinamica complessiva dell’incontro, influenzata da una serie di decisioni arbitrali contestabili, ha portato alla perdita di due punti, un costo elevato in una lotta salvezza o titolo.

La necessità di un cambiamento è urgente.

Non si tratta di contestare le decisioni individuali, ma di ripensare l’intero sistema, coinvolgendo l’Associazione Italiana Arbitri (AIA), la Lega Serie A e le istituzioni competenti.

È fondamentale un dibattito costruttivo, aperto a tutte le parti interessate, per individuare soluzioni concrete che possano ripristinare l’equilibrio e la credibilità del calcio italiano.

Questo implica una revisione dei protocolli VAR, una maggiore trasparenza nei processi decisionali e una formazione continua degli arbitri, con un focus particolare sull’interpretazione delle nuove tecnologie.

Inoltre, è indispensabile recuperare la fiducia dei tifosi, comunicando in modo chiaro e tempestivo le ragioni delle decisioni arbitrali, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo tra il mondo del calcio e la società civile.

Solo attraverso un impegno condiviso e una profonda riflessione critica sarà possibile superare questa crisi e garantire un futuro più equo e appassionante per il calcio italiano.