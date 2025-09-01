Camilleri Cento Anni: L’Italia Ascolta e Scopre il Valore dei Dialetti

Andrea Camilleri, figura imprescindibile del panorama culturale italiano, compie cento anni.

Un’occasione per riflettere sul suo impatto, non solo letterario ma anche linguistico, un tema esplorato da un’indagine di Excellera Intelligence per Amazon Audible.

I risultati rivelano un’ampia familiarità con l’autore di Porto Empedocle: otto italiani su dieci lo riconoscono, grazie soprattutto alla popolarità delle sue trasposizioni televisive (62%) sebbene una quota significativa (40%) sia direttamente esposta alle sue opere scritte.

Camilleri si colloca, nel cuore del pubblico, tra le voci più autorevoli dell’esperienza dialettale, subito dopo Trilussa, figura storica che ha saputo veicolare attraverso il dialetto romano un’acuta osservazione della realtà sociale.

Tuttavia, l’apprezzamento convive con una difficoltà interpretativa: sette intervistati su dieci ammettono di aver incontrato ostacoli nella comprensione del suo linguaggio, un intricato tessuto che fonde l’italiano standard con un siciliano filtrato dalla sua immaginazione, una sorta di “siciliano camilleriano” unico e inconfondibile.

Questa peculiarità linguistica, che ha contribuito in modo determinante al successo dell’autore, solleva una questione fondamentale: come accedere pienamente alla ricchezza espressiva dei dialetti? La ricerca suggerisce una risposta inaspettata, ma illuminante: l’ascolto.

La stessa platea che si dichiara in difficoltà nella lettura, esprime la convinzione che l’audiolibro possa rappresentare la chiave di volta per svelare le sfumature e la musicalità intrinseche al linguaggio camilleriano, un’esperienza che trascende la mera decodifica lessicale.

I dialetti, come sottolineava lo stesso Camilleri, non sono semplici varianti linguistiche, ma piuttosto “la lingua degli affetti”, un mezzo per esprimere un’intimità che l’italiano formale spesso non consente.

L’indagine conferma questa percezione: i dialetti sono impiegati principalmente in contesti familiari e amicali (55% e 49% rispettivamente), dove rivelano una capacità comunicativa più immediata e profonda, permettendo di esprimere battute, emozioni e legami che altrimenti rimarrebbero inespressi.

Nonostante questo forte legame emotivo e culturale, i dialetti si confrontano con un pericolo: quello della progressiva scomparsa.

La loro presenza è sempre più rara, e spesso afflitta da pregiudizi sociali, particolarmente marcati nel Sud Italia, dove sono talvolta etichettati come espressioni di scarsa istruzione o di provincialismo.

Tuttavia, l’indagine rivela un forte desiderio di recupero: due terzi degli intervistati ritengono che i dialetti debbano essere più ampiamente utilizzati nella vita quotidiana, e oltre la metà è favorevole al loro insegnamento nelle scuole.

In modo significativo, si autovalutano più competenti nel dialetto della propria terra natale rispetto alla lingua inglese, a testimonianza di un legame profondo e radicato che sfugge alle logiche della globalizzazione linguistica.

L’eredità di Camilleri, quindi, non risiede solo nelle sue storie, ma anche nella consapevolezza del valore inestimabile del patrimonio linguistico regionale, un tesoro da preservare e valorizzare per le generazioni future.