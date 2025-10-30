cityfood
giovedì 30 Ottobre 2025
Auto contro bus nel Veronese, morta una donna

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Una donna straniera di circa 55 anni è morta nel primo pomeriggio di oggi in un incidente frontale tra la sua auto, una Smart, e un autobus di linea dell'Azienda trasporti di Verona.  L'incidente mortale è accaduto a Vigasio (Verona) e sulle cause sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e della polizia locale. Ingente lo spiegamento dei mezzi di soccorso inviati, ma nessuno degli occupanti del bus è rimasto ferito. La donna invece è morta sul colpo. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

