giovedì 30 Ottobre 2025
Roma, bus in fiamme: nessun passeggero ferito

Redazione
(Adnkronos) – Un autobus è andato in fiamme, intorno alle 13, in piazza Giuseppe Cardinali, a Tor Pignattara a Roma. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Nessun passeggero è rimasto ferito, mentre la zona è stata delimitata e interdetta temporaneamente al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. 
Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

