giovedì 30 Ottobre 2025
Sonego-Medvedev oggi a Parigi: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Sonego. Oggi, giovedì 30 ottobre, l'azzurro affronta Daniil Medvedev nel terzo turno del Masters 1000 di Parigi. Il torinese arriva dalla bellissima vittoria contro il connazionale Lorenzo Musetti, mentre il russo è reduce dal comodo successo contro Dimitrov. Ecco orario, precedenti e dove vedere la partita in tv e streaming Il match tra Sonego e Medvedev è in programma oggi sul Court 1 come ultimo match di giornata. Sono tre i precedenti tra i due e ad avere la meglio è sempre stato il russo. 
Sonego-Medvedev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

