Bcc Alpi Marittime: Crescita e Prossimità a Venaria Reale

Bcc Alpi Marittime: Un Nuovo Anello nella Rete di Prossimità e Crescita CooperativaLa presenza di Bcc Alpi Marittime si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per la comunità: la filiale di Venaria Reale, inaugurata in corso Matteotti 1.

Questo evento non è semplicemente un’apertura di sede, ma una dichiarazione d’intenti, una conferma tangibile dell’impegno profondo e radicato della banca nel tessuto socio-economico del territorio torinese e, più ampiamente, alpino-marittimo.

La scelta di Venaria Reale, città in fermento economico e demografico, riflette la visione strategica di Bcc Alpi Marittime, volta a intercettare le esigenze di famiglie, imprese e professionisti con una presenza capillare e personalizzata.

Questa prossimità fisica, elemento distintivo del modello bancario cooperativo, si coniuga con un’offerta di servizi sempre più sofisticata, frutto di un investimento costante in tecnologie all’avanguardia.

“Il nostro obiettivo primario è accompagnare la comunità nel suo percorso di sviluppo,” afferma Domenico Massimino, Presidente di Bcc Alpi Marittime.

“Riteniamo che la fiducia, pilastro fondamentale del nostro istituto, si costruisca attraverso una relazione umana autentica, un ascolto attento e una competenza specializzata.

La nuova filiale è un investimento nel futuro, un segno di vicinanza concreta e duratura.

“L’apertura di Venaria Reale si inserisce in un contesto di crescita significativa per la banca.

Da poco più di 4.000 soci nel 2007, Bcc Alpi Marittime vanta oggi una comunità di oltre 19.500 membri, a testimonianza della sua capacità di creare valore condiviso e di intercettare le esigenze di un territorio dinamico e in continua evoluzione.

Giuseppe Peirotti, Direttore Generale, sottolinea come la banca si proponga come un partner strategico per la crescita delle imprese locali.

“Oltre ai servizi bancari tradizionali, offriamo soluzioni innovative, strumenti digitali avanzati e una consulenza personalizzata, pensata per supportare i nostri clienti nella realizzazione dei loro progetti, sia essi legati alla crescita aziendale, alla pianificazione finanziaria personale o alla tutela del patrimonio familiare.

” Bcc Alpi Marittime, con la sua rete di 23 filiali, di cui due sedi distaccate a Torino e Loano, opera su un territorio vasto, comprendente 194 Comuni suddivisi tra le province di Cuneo, Torino e Savona.

La banca non si limita a erogare credito, ma si impegna attivamente nella promozione dello sviluppo locale, sostenendo iniziative che favoriscono l’inclusione sociale, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse del territorio, incarnando così i principi fondamentali del mutualismo bancario.

L’ambizione è quella di rimanere un punto di riferimento stabile e affidabile, in grado di rispondere alle sfide del futuro con competenza, passione e un profondo senso di responsabilità sociale.