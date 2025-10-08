Comau e Intecells: partnership per batterie del futuro con plasma a freddo.

Comau, leader globale nell’automazione industriale e nei servizi di mobilità, consolida il suo impegno verso il futuro dell’energia attraverso un’importante partnership strategica con Intecells, concretizzata con l’acquisizione di una quota partecipativa.

L’iniziativa si proietta verso la ridefinizione dei processi produttivi di elettrodi, pilastri fondamentali per batterie di prossima generazione, attraverso l’implementazione di una tecnologia rivoluzionaria: il plasma a freddo.

Questa soluzione innovativa si discosta radicalmente dalle tecniche tradizionali, aprendo la strada a un paradigma produttivo più efficiente, sostenibile ed economicamente vantaggioso.

L’utilizzo del plasma a freddo permette di ottenere elettrodi con prestazioni superiori, superando i limiti imposti dalle metodologie attuali.

La tecnologia consente, infatti, un controllo preciso a livello nanoscopico della struttura dei materiali, incrementando la densità energetica, la velocità di carica e scarica e la durata delle batterie.

I vantaggi economici e ambientali derivanti da questo approccio sono significativi.

Si prevede una riduzione del 50% sui costi di investimento iniziali, abbattendo le barriere all’ingresso per nuovi produttori e incentivando l’espansione della capacità produttiva globale.

Parallelamente, il consumo energetico e le emissioni di gas serra verranno dimezzati, contribuendo attivamente alla decarbonizzazione del settore energetico.

L’eliminazione di solventi e leganti, componenti spesso problematici dal punto di vista ambientale e sanitario, rappresenta un ulteriore passo avanti verso una produzione più pulita e responsabile.

L’investimento in Intecells testimonia la visione strategica di Comau, orientata all’eccellenza tecnologica e alla sostenibilità.

Pietro Gorlier, CEO di Comau, sottolinea come questa collaborazione risponda alle sfide cruciali che il mercato presenta, in particolare nei settori in rapida evoluzione come la mobilità elettrica e i sistemi di accumulo di energia stazionaria.

In questi contesti, dove la competizione si gioca su costi sempre più contenuti e prestazioni elevate, l’agilità operativa e la capacità di introdurre soluzioni innovative si rivelano fattori di successo imprescindibili.

L’alleanza con Intecells consente a Comau di rafforzare la propria posizione di leadership, anticipando le tendenze del mercato e contribuendo attivamente alla transizione verso un futuro energetico più pulito e sostenibile, con un impatto positivo sull’ambiente e sull’economia globale.

Il focus è non solo sull’ottimizzazione dei costi di produzione, ma anche sull’innovazione profonda dei materiali e dei processi, per elevare le prestazioni delle batterie e accelerare l’adozione di tecnologie di accumulo di energia avanzate.