venerdì 31 Ottobre 2025
Torino Economia

Princes Group in Borsa: Mastrolia Valorizza l’Azienda Alimentare

torino
torino

La quotazione in borsa di Princes Group, un’azienda alimentare di rilevanza internazionale, segna un punto di svolta nel panorama degli investimenti britannici.
NewPrinces, veicolo controllato dalla famiglia Mastrolia – proprietaria di Carrefour Italia e Centrale del Latte d’Italia – ha finalizzato l’offerta pubblica iniziale (IPO) fissando il prezzo delle azioni ordinarie a 475 pence, una cifra coerente con le aspettative iniziali pur collocandosi nella fascia inferiore della forchetta precedentemente comunicata (475-590 pence).
Questa decisione strategica valorizza Princes Group con una capitalizzazione di mercato stimata in circa 1,162 miliardi di sterline, escludendo l’eventuale esercizio dell’opzione di over-allotment, che potrebbe incrementare l’ammontare complessivo dell’offerta fino a 420 milioni di sterline.

L’assegnazione di 42 milioni di nuove azioni ordinarie a NewPrinces, per un valore complessivo di circa 200 milioni di sterline, riflette un solido voto di fiducia nella visione a lungo termine, nella solida gestione e nelle prospettive di crescita sostenibile dell’azienda.

La famiglia Mastrolia, con questa operazione, non solo contribuisce al finanziamento di Princes Group, ma si impegna a sostenerne lo sviluppo attraverso la propria esperienza e risorse.
Il flottante previsto, pari al 13% del capitale, indica un mercato accessibile agli investitori istituzionali e retail, offrendo la possibilità di condividere i benefici derivanti dalla crescita futura del gruppo.
Nonostante la quotazione, NewPrinces manterrà una partecipazione significativa, pari all’82,7% del capitale sociale emesso, garantendo stabilità e continuità strategica.
L’ingresso in borsa non è percepito come un punto di arrivo, bensì come l’inizio di un nuovo capitolo caratterizzato da un potenziale di crescita esponenziale e creazione di valore.
Angelo Mastrolia, presidente esecutivo, sottolinea come questa sia l’apertura a un periodo entusiasmante, con l’obiettivo di consolidare la posizione di Princes Group come leader nel settore alimentare globale, sfruttando sinergie e opportunità derivanti dalla visibilità e dalla liquidità offerte dal mercato azionario.

L’IPO rappresenta quindi una piattaforma per accelerare l’espansione geografica, l’innovazione di prodotto e l’ulteriore rafforzamento della catena del valore, in un contesto di crescente domanda di prodotti alimentari di alta qualità e sostenibili.

La decisione di quotarsi dimostra la volontà di abbracciare la trasparenza e la responsabilità che derivano dall’essere una società quotata, rafforzando al contempo la propria reputazione e attrattiva per dipendenti, partner commerciali e clienti.

